宏達電3年虧5股本 利空出盡股價仍大漲

宏達電 (2498-TW) 去年第 4 季稅後純損 98 億元，每股虧損 11.93 元，連續 11 季虧損，累計去年稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元，雙雙創下上市以來最大虧損，合計 3 年虧損超過 5 個股本；財報利空並未衝擊今 (27) 日股價表現，早盤開平走高，盤中漲幅逾 4%，重新站上 5 日線。

宏達電去年第 4 季第 4 季毛利率為 - 30.8%，營業損失 96 億元，營業利益率為 - 60.8%；稅後純損 98 億元，每股稅後虧損 11.93 元，創下上市以來單季虧損；累計宏達電去年全年毛利率 2.16%，年減 9.91 個百分點；稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元，創下上市以來虧損新高。

宏達電 2 月營收持續往下降，自結 2 月合併營收 26.1 億元，已是連續第 5 個月下滑，月減 23.24%，年減 44.04%，創下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低，今年第 1 季智慧手機市場冷清，本業表現恐仍是不如預期，但業外則有手機部分團隊出售給 Google 的交易入帳，將挹注首季獲利。

宏達電去年大虧，今年首季在業外挹注下將轉盈，股價以平盤 63 元開出後，隨著大盤大漲逾百點上攻，一度衝達 66 元，盤中漲幅逾 4%，重新站上 5 日線。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：宏達電台新 76 購 01 (067918-TW)、宏達電統一 77 購 01 (069818-TW)、宏達電國泰 77 購 01 (071977-TW) 等。