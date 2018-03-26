美國財長梅努欽：相信能與中國達成協議 避免貿易戰

美中貿易戰疑雲籠罩 3 天之後，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周日表示，他樂觀相信，美國與中國能夠達成協議，從而避免美國對至少 500 億美元進口中國商品徵收關稅。

梅努欽在接受《Fox News Sunday》 專訪時說：「我們正和他們進行有建設性的談話，對於達成協議，我保持一種謹慎樂觀的態度。」

另據《華爾街日報》報導，消息人士透露，中美已經啟動磋商，討論改善美國對中國的市場准入。

川普上周四還指示梅努欽，要在 60 天內向中國公司提出新的投資限制措施，以保護美國的戰略技術。川普希望至少減少美國對中國貿易逆差 1000 億美元。

北京已宣布對美國徵收 30 億美元商品關稅，以回應先前對鋼鋁產品的課稅。儘管多數分析師認為，北京的回應相當節制，不過中國仍可能有後續行動。中國前商務部副部長魏建國表示，中國正在研究進一步的進口關稅名單，可能包括飛機、晶片等等。

梅努欽指出，中美兩國同意在一定程度上減少赤字，並試圖就中國開放市場、降低關稅、停止強制技術轉移的部分達成協議。

知情人士說，梅努欽與美國貿易代表 Robert Lighthizer 在上周末發給中國國務院副總理劉鶴的信中，列出對中國的具體要求，包括降低中國對美國汽車徵收的關稅，增加中國對美國半導體的購買，以及擴大美國企業對中國金融業的准入。

梅努欽也表示，美國已經與南韓達成協議，南韓將限制進口的美國的鋼材數量。

