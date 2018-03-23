日月光斥上億元導入智慧電網 明年啟動

封測大廠日月光 (2311-TW) 今(23)日宣布，攜手中華經濟研究院、台灣經濟研究院兩大智庫，展開為期 2 年合作，研究如何落實「智慧電網」的建置，日月光集團並計畫明年在高雄廠導入智慧電網，初估整體經費達到上億元，是國內科技業首家建置智慧電網即時需量反應制度與回饋機制。

日月光預估，導入智慧電網後，將可降低尖峰時段電力需求５至 10%，進而回饋政府減少供電。

日月光集團與日月光文教基金會今日舉辦簽約儀式記者會，由財務長董宏思、基金會執行長汪渡村、中華經濟研究院長吳中書、台灣經濟研究院長林建甫與台灣永續供應協會理事長賴樹鑫，共同簽署「智慧電網委託研究合作備忘錄」，投入 2 年 2000 萬元進行研究規劃。

日月光表示，邀請兩大智庫共同建置智慧電網，中經院將提出國際間製造業智慧電網的運用、效益與相關議題分析，及研究企業導入智慧電網商業模式決策建議等。台經院則從技術面協助，包括推動高科技產業參與智慧電網機制設計與示範驗證計畫，及規劃「推動與驗證需量反應制度與回饋機制」。

日月光指出，集團將依研究成果，後續投入資本，建設區域電網、能源管理系統及儲能設施裝置，初估整體投資約上億元。預計明年在高雄廠區即可啟動導入智慧電網，除集團能源成本可降低外，同時可降低國內電力尖峰需求。

日月光智慧電網為「30 分鐘以內需量反應技術」，導入雙向資訊交換機制，蒐集供應端及用戶端電力使用資訊，建置智慧化整合型電力網路，以調整電力的生產及輸配；透過雙向資訊，可全面掌控廠區內用電狀況，如果發生用電吃緊，可在 30 分鐘內緊急抑低整廠 5-10% 電力需求量。