〈富邦金法說〉IFRS 9開帳淨值增加百億元 貢獻每股淨值近1元

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日舉行法說會，財務長陳彥松表示，IFRS 9 開帳後，富邦金淨值增加約百億元，對每股淨值貢獻近 1 元。

富邦金去 (2017) 年稅後淨利為 541.2 億元，每股盈餘 (EPS) 5.19 元，連續 9 年榮登台灣金控業每股盈餘第一。

富邦金資產報酬率 (ROA) 為 0.81%，股東權益報酬率 (ROE) 達 11.83%。富邦金控去年董事會通過發行 400 億元特別股，富邦人壽董事會也決議發行 200 億元的次順位債券，雙雙強化資本結構。2017 年，富邦金控資本適足率 (CAR) 達 129.5%，富邦人壽資本適足率 (RBC) 達 317.7%，皆遠高於法定標準。

富邦金控今年擴大增資，發行 400 億元乙種特別股已於 2 月 1 日完成定價 7 年內利率 3.6%，同時股款已募足，總經理韓蔚廷表示，這次特別股認購踴躍，需求高達 600 億元，除了壽險資金之外，其他法人基金、公司和一般投資人均有相當參與，預計 4 月下旬掛牌。

至去年底，富邦人壽可運用資金 3.38 兆元，海外投資占比 62.7%；受到新台幣升值影響，避險後投資報酬率 3.93%。除了持續加碼海外債券的投資，富邦人壽現金部位在去年第 4 季大增超過 300 億元，主要是從國內債券及海外股票抽回資金。

受金融資產為實現損益持續回升，加上受惠於國內外債券殖利率下降、國內外股市上漲影響，富邦人壽淨值從 2016 年的 2135 億元，到去年增加至 2729 億元，年增 594 億元。而今年 1 月 1 日 IFRS 9 開帳，淨值再增加百億元。