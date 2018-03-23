先進光擬辦理5000萬股私募 斥資逾億元取得耀崴科技60%股權

光學鏡頭廠先進光 (3362) 公告辦理私募 5000 萬股，先進光總經理高維亞指出，私募案希望能引進對公司營運有幫助的合作夥伴，惟目前仍無對象。先進光公告，此次辦理私募 5000 萬股預計於股東會決議之日起一年內分二次辦理，第一次辦理在 3000 萬股以內；第二次以 5000 萬股減除第一次已發行股數為上限；私募認購價格暫訂為每股 31.47 元。



此外，先進光亦公告以每股 24 元、總投資金額 1 億 1232 萬元取得耀崴科技公司 60% 股權 (468 萬股)，由於耀崴科技擁有 Volvo 合格供應商資格，先進光入股耀崴科技將有助於公司車用鏡頭佈局。



先進光因與大立光 (3008) 有專利權訴訟案，除去年一審判決大立光勝訴，先進光須賠償 15.22 億元外，大立光兩年前在刑事訴訟下附帶民事訴訟，依國際慣例，再求償 140 億元，以先進光資本額僅 9.34 億元，罰金大幅超過資本額 14 倍。



由於賠償金額天價，市場一度傳出先進光辦理私募有可能會引進大立光入股，但這傳言已遭兩家公司否認，大立光指出，沒有入股想法，先進光也否認指出，絕對沒有大立光將參與私募情形。



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