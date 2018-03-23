A股對美出口占比較大的公司紛紛低開

今日早盤，對美國出口占比較大的A股上市公司紛紛低開，其中，跌幅居前的包括思創醫惠(300078-CN)跌5.38%報9.92元，東方精工(-CN)跌4.33%報13.25元，通源石油(300164-CN)跌3.5%報6.34元，航發科技(600391-CN)跌3.31%報18.70元，南紡股份(600250-CN)等跌幅均超過3%。

消息面上，當地時間22日，美國總統特朗普簽署針對中國“知識産權侵權”的總統備忘錄，内容包括對價值600億美元(約合人民币3798.6億元)的自中國進口商品加征關稅。白宮預計，新的關稅可能影響到約1300個自中國進口的商品。特朗普還要求萊特希澤向世界貿易組織投訴中國對外國公司的歧視性許可做法，并希望得到歐洲、日本等美國盟友的支持。

2018年3月23日，商務部發布了針對美國進口鋼鐵和鋁産品232措施的中止減讓産品清單并征求公衆意見，擬對自美進口部分産品加征關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁産品加征關稅給中方利益造成的損失。商務部新聞發言人就此發表談話。

中國擬對7類美進口産品加征關稅，涉及産品約30億美元。該清單暫定包含7類、128個稅項産品，按2017年統計，涉及美對華約30億美元出口。第一部分共計120個稅項，涉及美對華9.77億美元出口，包括鮮水果、幹果及堅果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等産品，擬加征15%的關稅。第二部分共計8個稅項，涉及美對華19.92億美元出口，包括豬肉及制品、回收鋁等産品，擬加征25%的關稅。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)