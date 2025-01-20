逾8.9兆！政治不確定性與川普威脅內外夾擊 韓祭史上最大出口融資支持政策

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-20 15:10

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南韓政府在美國準總統川普宣誓就職前夕宣布，會全力支持當地出口業者，提供創紀錄高的融資，以減緩美國貿易政策改變帶來的負面影響。與此同時，南韓央行 (BOK) 周一 (20 日) 則因政治不確定性下調今年經濟成長預期。

南韓財政部周一 (20 日) 發布聲明指出，打算在今年透過國有銀行和機構向出口企業提供價值 360 兆韓元 (8.91 兆台幣) 的政策性融資，並將把防範外匯波動的保險支持從去年的 1.2 兆韓元增至今年的 1.4 兆韓元，並將貿易展和代表團等政府項目支出從 2.1 兆韓元增至 2.9 兆韓元。

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南韓財政部在聲明中說：「人們擔心新一屆美國政府上台後，外部不確定性將加劇，並對出口產生不利影響。」

南韓財政部指出，受美國新政策威脅尤其嚴重的產業是半導體和電池產業，而國防、核能和造船業則因為跟美國有合作空間而更有前景。

經濟學家表示，有人擔心川普政府也會針對南韓推出貿易政策，因南韓去年對美貿易順差達到創紀錄的 557 億美元，年增率 25.4%。

韓國貿易協會 (KITA) 預估，今年南韓出口成長率恐將只有 1.8%，遠遜於去年的 8.1%，出口額 6837 億美元，其中對美銷售金額更大幅增加 10.4%。

南韓財政部也預估，今年經濟將成長 1.8%，去年則將成長 2.1%，但 BOK 周一則下調經濟成長預期至 1.6% 至 1.7 之間 %，低於去年 11 月預測的 1.9%。對去年經濟增速預測也從先前的 2.2% 下調至 2% 至 2.1%，並大幅下修去年第四季成長估值，從 0.5% 大幅下調至 0.2% 或更低。