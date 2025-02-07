川普狂舞關稅大棒 今年中國怎麼做美國生意？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-07 10:28

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中國外貿人陳傑克（化名）今年正月初二就開啟了拜訪美國客戶的旅程，這也讓他比中國大多數人更早注意到了 2 月以來美國關稅政策的變化。不管是美國對中國商品加徵 10% 的關稅，還是對加拿大和墨西哥加稅 25% 後又宣布暫停，都直接牽動新一年的生意。

作為江蘇一家機械製造外貿企業負責人，陳傑克最近幾年工作重心的變化，成為中國外貿結構調整的縮影——自幾年前抓緊開拓俄羅斯等新市場後，他們對美國的直接出口比重明顯下降，目前僅剩 5% 左右。

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然而，這並不意味著美國市場的重要度下降。事實上，一開年就急切邁開的步伐，顯現了他將今年的工作重心放在了美國，「（和美國）脫不了，很多客戶的售後服務都還在」。

據《第一財經》周四（6 日）報導，正在西雅圖拜訪客戶的陳傑克周三說，除了直接出口的 5%，公司通過墨西哥和加拿大間接出口到美國的生意佔總體出口約 15%。這也是為何他密切關注美國對加墨加徵關稅的動因。

加拿大和墨西哥代理商近年來活躍，有效彌補了公司對美國直接出口下降的缺口。如果美國向加墨直接開徵 25% 關稅，幾乎會影響陳傑克所有美國客戶。

在於 1 月底開啟的長達一個多月的北美行程後，陳傑克將在 3 月奔赴墨西哥參展，並與當地代理商面談接下來的進出口事宜。

浙江一家汽車零件企業負責人也表示，他們也更關注美國對墨西哥加關稅的政策變動。和陳傑克的情況類似，經過最近幾年的調整，目前他們通過墨西哥出口到美國的貨物，已遠遠超過從中國直接向美國的出口份額。這也意味著，美國對加墨加徵關稅，可能會更大程度地影響其對美國的出口。

「這兩年美國客戶經常問我們的企業有無東南亞或墨西哥等地的工廠，有的話生意就明顯更好談一些。」寧波世紀國際展覽公司負責人章岩說，他們在做好原有以發達國家和地區為主的參展、組展工作的基礎上，今年將加大美國、德國、日本、香港等熱門市場以外的展會布局，以因應地緣政治衝突加劇帶來的挑戰。

江蘇新帑健康科技公司負責人杜傳奎說，公司對美國出口的比率約 45%，他們的產品屬於床具類醫療器械類，因此過去幾輪關稅加徵均享受零關稅，這一輪是其第一個「10%」。

即便如此，他們已於 2023 年提前布局了東南亞工廠，以減少直接出口美國的阻力。

「這次加稅，對柬埔寨工廠的生意而言，反而可能是利多。」杜傳奎稱，目前柬埔寨工廠的規模僅是中國工廠的十分之一，55% 以上產能供給美國。

新的一年並不適合激進投資行為，但為了面對接下來可能進一步升級的關稅風險，他計劃把柬埔寨的工廠再建設得好一些。