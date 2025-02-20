2行業獲正面看待！韓央行：半導體汽車與鋼鐵三大關鍵產業 今年恐同陷衰退

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-20 15:40

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最新研究報告顯示，由於受到美國貿易政策調整的影響，今年除造船和手機外的南韓主要產業將同時面臨衰退，半導體、汽車、鋼鐵等南韓經濟支柱將陷入困境。

南韓央行 (BOK) 今(20)日在《主力產業監測報告》中表示，船舶製造業已進入超級週期，手機業預計將受益於新產品的發布，但最大出口產品半導體將因美國川普政府政策不確定性持續加劇而面臨到大幅升高的下行風險。儘管今年高附加價值的半導體出口呈現轉好態勢，但受通用半導體需求不振等多重因素影響，整體半導體出口的成長動能料將走緩。

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此外，南韓半導體產業面臨的另一個主要挑戰則是來自中國半導體製造商的激烈價格戰。

報告指出，在 DRAM 方面，中國記憶體廠的低價策略影響已經蔓延至高性能 DRAM，加速所有規格的價格下跌。DDR5 16Gb DRAM 固定價格從去年 6 月的 4.65 美元，上月暴跌至 3.75 美元。NAND Flash 價格也較高點下跌了一半。

在汽車出口方面，BOK 預測，儘管北美市場需求強勁，但由於在歐洲地區的銷售表現低迷，加上美國貿易保護主義政策的加強及當地生產規模擴大，南韓汽車出口將逐漸呈減少態勢。

至於石化產業，BOK 指出，受全球製造業景氣疲軟及供應過剩等因素影響，該產業的生產和出口難以大幅增加。

鋼鐵業方面，由於南韓建築業景氣蕭條以及中國房市復甦緩慢等因素，該行業將持續低迷。此外，美國將加徵 25% 的關稅，也進一步加劇了該行業的風險。

然而，在造船業方面，BOK 卻持正面態度。報告指出，在造船業景氣持續改善的背景下，以環保和高附加價值船舶為中心的訂單持續增加，收益性進一步改善。此外，美國新立法提案要求將商船和海軍船艦的建造和維護外包給盟國，這將使南韓造船業受益匪淺。

此外，川普政府放鬆包括化石燃料在內的能源政策、加強跟盟國合作及美國對中制裁帶來的反射性利益等，料將對韓國造船業產生正面影響。

IBK 企業銀行經濟研究所日前發布報告中指出，若美國政府實施普遍關稅，南韓總出口額恐將年減 1.8% 到 4.6% 之間，中小企業對美出口打擊將比大企業更為嚴重，且大部分產業出口都將遭受重大衝擊。在主要出口產品中，汽車、通訊設備和精密化學產品的對美國出口減幅將分別達到 18.59%、21.17% 和 50.23%。