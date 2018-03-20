日本2017年經濟供需缺口轉正 近九年來首見

共同社報導指出，2017 年日本國內對於產品及服務的整體需求在發生雷曼危機的 2008 年後 9 年來首次超過整體供給能力 0.4%。企業設備投資恢復及出口增加是主要原因。日本經濟整體需求與供給之差稱為供需缺口，被視為政府判斷擺脫通縮的指標之一。今後供需缺口是否繼續保持正值並帶動物價上漲將成為能否宣佈擺脫通縮的關鍵。



日本內閣府根據 2017 年第四季度國內生產毛額 (GDP) 修正值進行了估算，顯示 2017 年總需求的實際 GDP 為 531 兆日圓。基於以往傾向等推算的相當於總供給的潛在 GDP 為 529 兆日圓。



在海外經濟形勢良好的帶動下，曾過於慎重的企業的投資態度有所緩和，2017 年實際 GDP 的設備投資較上年增加了 3.0%。出口與進口之差的貿易收支 (終值)2017 年為 29,072 億日圓順差，其中對中國的出口創新高。



然而佔總需求約 6 成的個人消費則恢復遲緩。2018 年春季勞資談判中汽車、消費電子等龍頭企業連續 5 年決定上調基本工資，但剩餘資金仍然處於高水準。



三菱日聯摩根斯坦利證券的高級經濟專家宮崎浩表示，出現企業將資金用於設備及用人的好兆頭，正在走向擺脫通縮。需要物價上漲及進一步提高工資。



供需缺口在 2008 年為正 0.3%，但雷曼危機後的 2009 年跌至負 5.1%，需求不足的狀況一直持續。從年度來看，2013 年度 (2013 年 4 月至 2014 年 3 月) 由於消費稅增稅前 2014 年一季度的提前購買需求，供需缺口為正 0.4%，但 2013 年曆年為較小的負值。



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