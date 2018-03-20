市場期待更加鷹派的英國央行：5月升息預期繼續上升

摘要：調查顯示，儘管市場不認為英國央行會在周四的三月議息會議上升息，但截至 3 月 19 日，54% 的受訪經濟學家預計英國央行將在 5 月的會議上升息，占比上升 3 個百分點。再加上英國與歐盟周一達成退歐過渡協議，英國央行「鷹」的底氣似乎更足。

彭博調查顯示，有 54% 的受訪經濟學家預計英國央行將在 5 月的會議上升息，持這一觀點的經濟學家占比相比上次調查上升了三個百分點。

英國預計將在周二公布 2 月的 CPI 數據，而這將成為影響升息前景最為重要的數據。目前市場預期 CPI 年增率增速自 1 月的 3% 回落至 2.8%，核心 CPI 年增率增速自 2.7% 回落至 2.5%。

目前英國基準利率在 0.5%。2016 年 8 月，英國退歐公投後英國央行降息 25 個基點；去年 11 月，英國央行進行了十年來的首次升息，將基準利率回調至 0.5%。

經濟狀況逐漸趨好，脫歐決定的影響也已經完全釋放，英國 CPI 年增率增速自 2017 年 2 月以來一直維持在 2% 上方，去年 9 月更是升至 3%。

英國央行將在本周四舉行議息會議，市場普遍預計此次會議上英國央行不會調整利率。但考慮到退歐前景的明朗，三月議息會議的聲明措辭可能會更加積極。

美銀美林歐洲經濟學家 Gilles Moec 此前就對英國金融時報稱，他對英國央行 5 月升息的預期並非出自經濟數據，而是因為英國央行的表態。

2 月議息會議後，英國央行行長卡尼就在發布會上提到，為了在更加合適的時機實現通膨（回歸）目標水平，可能意味著需要更早、較先前更大幅度地升息。

再加上退歐方面也有新的進展，英國央行「鷹」的底氣似乎更足。周一，在經歷了痛苦而又漫長的談判後，英歐達成一項為期 21 個月的過渡期協議。

這一過渡協議開始於明年 3 月，在 2020 年 12 月結束。在過渡協議達成的背景下，退歐的路徑稍顯明朗，也為英國央行在下半年更為鷹派的貨幣政策打下政治基礎。

上文提到的彭博調查數據截止 3 月 19 日，當時上述過渡協議仍未達成。英國央行此前強調，退歐仍然是最大的不確定性來源。

過渡協議對協議期間，抵英的歐盟公民的權益作出了界定。協議的關鍵條款還包括，過渡期間英國仍能簽署本國相關的貿易協定，在歐盟與其他國家及地區磋商貿易事項時，也仍包括英國。

『新聞來源／華爾街見聞』