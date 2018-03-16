〈沃旭扶植在地〉祭學徒計畫與獎學金 啟動離岸風電人才培育

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (16) 日宣布啟動離岸風電人才培育系列計畫，除與大葉大學簽訂離岸風電學徒計畫合作備忘錄外，也與國立彰化師範大學簽訂儲能系統研究合作備忘錄，並承諾將提供彰化在地學子綠能獎學金，以培育彰化在地離岸風電專才，支持未來離岸風場建造及運維需求。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，基於沃旭在英國的成功經驗，認為透過教育與專業實務結合，是培育離岸風電菁英專才的最佳模式，盼能透過一系列的人才培育計畫，吸引年輕學子加入離岸風電工作行列。

沃旭在彰化啟動的離岸風電人才培育系列計畫，包括離岸風電學徒計畫、儲能先導研究計畫與沃旭綠能獎學金，其中，離岸風電學徒計畫將與大葉大學合作推動，從明年起開始招生，開放名額為 12 人，對象為彰化地區學生，由大葉大學提供相關工程領域的基本課程 (如機械、電子、水力)，之後由沃旭提供在職培訓，協助學徒們取得 GWO 訓練認證。



值得一提的是，在學徒就讀大葉大學期間，沃旭將提供學費、具競爭力的薪水與相關教材，學徒計畫結束後，沃旭將提供風機初級工程師等級的就業機會。

針對儲能先導研究計畫的部分，沃旭也在今日與彰師大簽訂合作備忘錄，將啟動產官學研合作平台，將相關知識及經驗帶進台灣，以了解電池儲能系統如何輔助電網、如何協助台灣再生能源開發應用，進一步了解儲能系統如何協助台灣綠能轉型。



至於沃旭綠能獎學金則是每年將提供台灣 8 名綠色能源獎學金名額，其中包括 4 名工程、建造與物理獎學金，2 名環境工程獎學金，2 名社會科學、經濟和管理獎學金，來自彰化地區的學生將可享有 4 名保障名額，獎學金得主可獲學費贊助與包括房租、保險與零用金等每月生活津貼。



此外，沃旭已與國立高雄科技大學計畫合作建立離岸風電碩士學位課程，結合研究與實踐，預計明年開始招生，沃旭能源將會協助課程設計、個案研討與客座講座。