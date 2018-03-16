〈沃旭扶植在地〉世紀風電搶頭香 簽下在台首份在地採購製造合約

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (15) 日與世紀鋼 (9958-TW) 子公司世紀風電簽署離岸風電供應生產合約，此為沃旭在台灣簽署的第一份在地採購製造合約，沃旭表示，合約總金額為 250 萬歐元 (約新台幣 9000 萬元)。

沃旭表示，今日簽署合約的目的，是要讓世紀風電準備「大彰化離岸風電計畫」投標暖身，世紀風電將為沃旭生產全台第一組管架式基礎結構轉接段原型的供應商，並負責相關專案管理，採購、製造和儲存，合約總金額為 250 萬歐元 (約新台幣 9000 萬元)，預計交期為今年下半年。

沃旭先前已與中鋼簽訂 MOU，但這次與世紀風電所簽署的離岸風電供應生產合約，為其在台灣首份在地採購製造合約，沃旭表示，今天的合約只是第一步，未來大彰化離岸風電計畫單一風場投資金額將為 900 億至 1100 億元。

大彰化離岸風電計畫包含 4 個風場，沃旭表示，未來 4 個風場的「水下基礎生產」，可望全來自本地供應商，預估合約總金額約 550 億至 600 億元。

大彰化離岸風電開發計畫規劃開發總裝置發電容量最高達 2.4GW(十億瓦)，將可以供應 280 萬台灣家庭所需用電量，其中首座陸上變電站將採工程統包 (EPC) 方式，預計在通過遴選取得併網容量後，於今年第 3 季簽約發包給台廠，合約金額預計為 30 億元。