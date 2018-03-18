雲豹能源今年獲利可望大增3倍 明年完成120MW太陽能電站建置

在政府大力推動太陽光電政策下，雲豹能源搶進市場大餅，目前手中案源總裝置容量達 120MW(百萬瓦)，預計明年中前就會完成建置，未來 5 年目標在台建置量上看 1GW，雲豹能源創辦人張建偉表示，今年在電站陸續併網與出售之下，有信心將會迎來獲利大爆發的一年，預期獲利將可較去年成長 3 倍。

雲豹能源成立於 2016 年，資本額約 7.4 億元，員工平均年齡僅成立 2 年至今年年賺錢，大股東包括橡子園創投陳五福、POS 系統製造商伍豐 (8076-TW) 與和益化工 (1079-TW) 等，持股分別在 15% 上下，張建偉表示，未來將辦理增資，引進「有價值的股東」，目標將股本提高至 10 億元。

有別於其他太陽能廠商，雲豹能源團隊其中許多高階經理人來自投資銀行或創投，張建偉指出，太陽能電站設置須與廠房主、地主與政府等三主溝通，而雲豹來自投資銀行或創投的背景，讓其擁有企劃與溝通能力較佳的優勢。

除建置太陽能電站外，雲豹近來也開始著重生態，關心地質環境、當地生態鏈與做造景等，張建偉認為，未來市場將會打綜合戰，除財務能力外，所能帶來的附加價值，也將成為三主選擇廠商的考量之一。

目前雲豹手中案源約 120MW，張建偉指出，預計明年中前就會全數完成建置，未來 5 年目標在台建置 1GW，而今年在電站陸續併網與出售下，有信心可望迎來獲利大爆發的一年，預期獲利可較去年成長 3 倍。

