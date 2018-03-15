【蔡志雄專欄】租屋法令只保障房客，誰來保護房東呢？

每次不管是寫專欄或者上媒體，只要談到惡房東，一定會有另一種聲音表示，又不是只有惡房東，有些房客才可惡呢！不過應該是惡房東張淑晶的事件鬧得很大的關係，連政府通過新制定型化租約，都有媒體直接稱之為「張淑晶條款」，這是因為張淑晶事件讓大眾對於惡房東產生了深刻的印象，也確實導致一連串保護房客法令的催生。

其實房東跟房客不應該是矛盾衝突的關係，如果沒有法令保護房客，假如房客因此不敢租房子，那麼房東的房子可能會乏人問津，所以保護房客的法令，其實對房東也有好處。當然法令也不能只保護房客卻不保護房東，如此會導致有房者不願意將房屋提供出租，一旦租屋供給少，需求卻變多，租金就有上漲的可能性，原來的美意是要保障房客，結果反而造成房客負擔加重了！

目前租屋市場就有這樣的現象，之前新制定型化租約實施，規定房東不能約定房客不得遷入戶籍，導致房東可能被查稅的疑慮，因此就造成一波租金的上漲。所以，租屋法令不能只保障房客，也要有保障房東的規定，這當中最重要的，就是如何確保房東不會遇到惡房客。

尤其近來發生一連串房客縱火，導致其他房客傷亡的事件，包括今年 3 月 1 日台北市中山區龍江路張姓房客縱火，造成 1 死 7 傷；在此之前，民國 106 年 11 月 22 日新北市中和區興南路也發生李姓房客縱火，導致 9 死 2 傷的悲劇。尤其李姓嫌犯之前已有縱火前科，但是房東根本不認識房客，決定是否承租前也沒有任何資訊可供判斷，一旦讓危險人物入住，不但造成房東損失，也會危及其他房客居住的安全。

其實可以仿照日本保證人公司的制度，房客在租屋之前，必須提供有保證人公司願意承擔保證責任的資料給房東，制度一旦建立，有問題的房客就會留下不良紀錄，甚至無法覓得保證人公司願意承擔保證責任，如此便可提供房東判斷的資訊，確保可以找到好房客。

政府一再呼籲屋主將空屋釋出提供出租，但是以原先從未當過房東的屋主看來，房屋一旦出租，除了繁瑣的管理事務，還有媒體上不時可見各種惡房客的報導，與其面對將來可能產生的麻煩，倒不如繼續維持空屋。因此，如果要增加出租房屋的數量，充分滿足租屋的需求，才不會造成租金一再調漲，政府除了呼籲之外，也應該要拿出實際的作為了！

房東跟房客之間的權利義務雖然是牽一髮而動全身，但不應該是彼此對立，比較像是魚缸裡的水跟魚，水要乾淨，魚才會健康；而也因為有魚，才能促進水的新陳代謝，維持生態平衡。同樣，完整的租屋法令，除了保障房客之外，也需要補強保障房東的部分，如此，才能造就完善的租屋環境，讓房東、房客就像魚幫水、水幫魚一樣融洽相處啊！