【羅際夫專欄】我要存退休金３：投資從何開始

上一篇談了存退休金的存款策略，在此有個不情之請，希望大家不要擴張解釋文章，有人質問為何ｘｘ標的不行，唉！從頭到尾姐夫都在告訴讀者姐夫覺得可以做的方式，沒有「鼓勵」大家「不要」做什麼特定商品，所以，真的不知從何說起，況且文章不是劈頭就說了嗎？姐夫不是什麼專家，不一定事事都對，不同意者別跟著做就是了。但我沒寫的也不要「栽贓」姐夫喔！

好啦，言歸正傳。存退休金的第二個帳戶就是投資帳戶，怎麼開始投資？投資多少錢？選什麼標的？要不要調整內容？在在都是問題，咱們一步一步來。先談從何做起。

記得在去年「退休金為何不夠」系列文章中就有講過，我不認為年紀輕投資就要冒險，我奉行的是富貴「穩」中求的哲學，所以在存退休金的投資帳戶時，我認為可以不用一有收入就開始身體力行。等待，有時是最好的投資策略。

等什麼呢？第一等，在你提發了存款帳戶後，若是所剩不多，那就等累積一定金額後再行動。第二等，等你了解標的後再進場，秉持著一貫「簡單」的原則，以股票與共同基金為主，不過，下手前先請了解投資工具，我記得寫過，不懂而亂投資不如不投資。現在網路發達，各種投資書籍與資訊取得如此方便，不要藉口說太難都不懂，有心，學就會！無心，怎麼教都教不會！

有人說，只要做了自然就會，「做中學」不失為上手的一種方式，但最好還是有一些基本常識再做也不遲啦！

當你準備好了之後，馬上面臨的就是我要投入多少錢投資，這又是一個沒有標準答案的問題，有能力的人，可以固定從薪水裡提撥固定比率或一定金額當做投資的本金，3000 不嫌少，1 萬也不嫌多，量力而為就是了。財力有限或是還沒有什麼投資概念的人可以先存一筆錢後再進行投資計劃。

要拿出多少錢投資還要視你想退休後有多少錢。想存多一點，你就得拿出多一些「本錢」，像是最近大家都陸續領到了年終獎金，若有諸如此類額外的收入，也可以留一部份當投資，姐夫單身時就很想年老時過好一點，薪水有一半是用在存錢與投資，歡喜做甘願受，結婚生子後因為增加了一些開支，比率就降低了。

所以，能拿多少錢投資跟你當時的人生狀態也有關係，但請千萬不要想著享樂盡情花錢，又要怨沒錢投資，這是很精神錯亂的神邏輯。（這邊再次提醒，不要又誤解姐夫，說姐夫鼓勵大家「不花錢」過清教徒的生活，再說一次，投不投資，個人選擇，沒有對錯。）

這兩天全球股市跟台灣天氣一樣，低溫、強風、大雨特報齊發，又有一陣小股災，不知大家做好停損停利了沒？但我想很多人可能沒有吧，心情可能有些鬱卒，不知是否還有心情看這篇沒激情又沒報明牌的文章，但保證字字出自肺腑，非廢言。

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