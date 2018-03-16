上週國際間最重要的兩件大事，應該就是中國全國人大通過中華人民共和國憲法修正草案，將「國家主席連續任期不得超過兩屆」的條文刪除，確立了習近平沒有任期的限制；另一個則是美國總統川普用推特宣布開除了國務卿提勒森 (Rex Tillerson)，並宣布由中情局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任。這兩個變化對國際局勢及兩岸關係都有重大影響，尤其是夾在美中之間的台灣。

先說中國大陸，早在人大開會期間，新華社就已經將此訊息曝光，明白指出中共中央委員會建議修改憲法，廢除國家正、副主席「連任不得超過兩屆」之規定，並再度提議將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入憲法，此事意味習近平的權力將攀上頂峰，並全面性的掌控中共黨政軍。結果證明，整體確實朝此方向前進。

對外界來說，這憲法是變了，但不變的是習近平執政，大權獨攬的局面。面對未來變局，習近平的個人意志已經高於黨的集體領導，中央政治局常委等於只是替習近平背書而已。有學者就說，接下來的十年才是真正進入「習時代」。

在刪除任期限制後，習近平發表了對台工作觀點，強調台灣的前途係於國家統一，台灣同胞的福祉離不開中華民族的強盛。有人認為，沒有任期限制後，習近平對於解決台灣問題的目標是更為清楚而明確，某方面也是紓解其黨內鷹派壓力的一個作法。習有了絕對權力後，就有絕對能力去處理台灣的問題。

再談美國，川普快人快語，不按牌理出牌，個性一日數變，開除自己的國務卿，如此重大變革，竟是用推特宣布，近期美國政壇人事更迭之快，令人傻眼，完全展現其強人領導風格，同時也是再次樹立川普權威性。就政策一致性及可預測性來說，川普也讓人難以掌控，更別說遇到事情時美國絕對會先以自身利益考量。

其中一例就是，川普究竟會不會簽署《台灣旅行法》，這意味著川普是不是玩真的，還是將台灣視為棋子。一般而言，川普應該不會簽署，而讓法案自動生效，然而就算法案生效，實際上台美官員有沒有可能互訪，還是要看國務院及行政部門是否放行，否則就算法過了，也沒有實際效用。對川普來說，台灣利益絕對沒有中美利益來得大。

然而，蔡英文政府對於中美重要的政治變化，所反映出的態度是「重美輕陸」。面對大陸只談任期長短，從民主化的層面去批評，卻忽略深層意義是習政權對於台灣問題的核心，以及內部壓力，以為利用中共不斷的施壓，可以轉化為政治利益，讓民進黨在兩岸議題或統獨上有利可圖，繼續操弄民意。

反觀川普即便是讓人難以預測的執政風格，蔡英文政府卻還是處處希冀於美國政府，認為挑動兩岸緊張，可以讓美國持續對台挹注，甚至出手相助。可惜的是，民進黨似乎沒想到過去美中台三角關係，是因為美國需要自由民主價值，來與中共抗衡，中共也需要台灣，作為兩岸和平發展的示範基地，以符合其「一個中國」的綱領，以至於兩強皆須拉住台灣；

現在的國際局勢，早已翻轉。中國大陸的經濟及武力足以與美抗衡，美國則是看誰能讓「美國偉大」，大搞貿易保護主義。民進黨政府上任後持續堅持空泛的「台灣共識」路線，但在兩岸關係上一籌莫展，對美關係上也毫無利基可言，一旦遇到事情，只能求助他人，訴諸民粹，回到過去老路，其他一點辦法也沒有。

面對習近平與川普的「變」，充分展現其實力與戰略，蔡英文政府卻是一成「不變」，看前不看後，死守意識形態，寧願去相信「善變」的川普，而一再敵視與台灣相鄰的中國大陸，漠視民眾希望兩岸和平穩定發展的理念。

不變的政府要如何帶領人民走出困局，而不受制於他人，實在令人擔憂。