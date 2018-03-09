香港金管局保證港幣兌美元不會低於7.85，無計劃增發外匯基金票據

【財訊快報／陳孟朔】港幣兌美元觸及 33 年新低的同時，市場關注當局會否出手阻止港幣貶值，香港金融管理局 (HKMA) 總裁陳德霖週四表示，金管局保證港幣兌美元不會低於 7.85，只要匯率觸及弱方兌換保證水準，便會出手賣美元、買港幣；同時，金管局暫時未有計劃再增發外匯基金票據。港幣兌美週四尾盤觸及 7.8438，再創 33 年新低，並進一步逼近弱方兌換保證。



陳德霖在金管局專欄《匯思》撰文指出，香港是國際商貿和金融中心，大量資金自由進出，但在聯繫匯率制度下，金管局金漆招牌仿如 “超級找換店”，在資金流入時，港幣兌美元匯價不會升越 7.75(即是強方兌換保證)；反之，在資金流出、港匯轉弱時，金管局會在 7.85 出手，賣美元、買港幣，保持匯率不會跌穿這個弱方兌換保證水準。



因此，金管局在港幣匯價觸及 7.85 的弱方兌換保證時會出手，是聯繫匯率制度自 2005 年優化措施後的設計，大家毋須擔心。「美國聯準會 (Fed) 自 2015 年 12 月起一共加了五次利息，港美息差拉闊，為港幣流向美元提供更大誘因，港幣匯率轉弱，十分正常。」



就市場人士關注金管局會否再增發外匯基金票據以阻止港幣轉弱，陳德霖重申，金管局上次增發 800 億港幣外匯基金票據純粹是因應市場對高流動性票據的需求，與港幣強弱無關。「我們暫時未有計劃再增發，並希望市場人士不要誤會金管局不願看見港幣轉弱。其實我們是期望在港美息差擴闊的環境下，港幣流入美元，觸及 7.85 水準，金管局出手，貨幣基礎逐步縮減，為港幣利息正常化提供條件。」



陳德霖強調，有信心香港有能力應付往後資產市場波動和資金外流帶來的挑戰。在金管局嚴格監管下，香港本地銀行於 2017 年第三季末的平均資本充足率為 18.7%，在國際上屬很高水準；而銀行在 2017 年底持有高流動性資產超過 4 兆港幣 (當中超過 3 兆港幣為外幣資產)，比自 2008 年以來流入香港的 1 兆港幣高數倍，為資金流出提供充足的緩衝。



此外，金管局亦為銀行進行壓力測試，以保證在短時間內出現大量資金流出的極端情況，銀行亦有足夠能力應付。



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