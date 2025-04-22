〈台幣〉小貶3.8分至32.498元 亞幣中日元強彈一枝獨秀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-22 16:47

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台北匯市今 (22) 日漲跌互見，終場小貶 3.8 分至 32.498 元，台北外匯經紀公司成交值 10.69 億美元，主要亞幣中，由日元強彈超過 0.3% 一枝獨秀。

新台幣今日以 32.5 元、貶值 4 分開出後，一度轉升來到 32.45 元，但升貶互見，最低來到 32.525 元，全日高低價差 7.5 分。

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觀察主要亞幣，隨著美元指數陷入整理，也呈現震盪，僅日元強彈超過 0.3%，人民幣、泰銖則是轉貶 0.3% 左右，韓元貶 0.2%，新台幣收貶 0.12%，星元也貶約 0.1%。

美元指數已跌至 3 年來低點，反觀日元轉強，日元兌美元價格創 7 個月來高，主要是因傳出日本和美國財長將在 24 日於華盛頓舉行會談，可能會討論匯率問題。

統一投顧說明，目前投資人擔憂聯準會獨立性遭到川普的政治力干預，另一方面，美國最快本周會公布主要貿易夥伴的經濟與外匯政策報告，不確定性因素提高，金融市場隱憂擴大，需提防戴維斯雙殺效應。