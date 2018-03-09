天仁茗茶太夯 砸千萬港元認購才得2手 分派率低於Magnum

天仁茗茶香港代理賓仕國際 (1705-HK) 招股獲投資者熱捧，超購倍數破歷史第 2，股份分配亦爭破頭。據市場消息指，投資者如要穩獲一手 4000 股，至少需要認購 200 萬股，即使豪擲千萬港元「頂頭槌」亦僅得 2 手。

由於分派不多，直接推高孖展 (融資) 抽新股投資者的利息成本，以頂頭槌計，賓仕下周三 (14 日) 掛牌首日至少需升逾 4 成才能夠打平。

香港《明報》報導，賓仕很大機會會以招股價上限 1 元 (港元，下同) 定價，相當於投資者需至少付出 200 萬元，才可穩獲 1 手帳面值 4000 元股份；以頭槌飛分派率角度，投資者認購 1000 萬股最多僅可獲 8000 股計，分派率只有 0.08%，甚至低於史上「超購王」、已改名奧克斯的 Magnum（2080）的 0.14%。

事實上，根據招股書資料，由於超購超過 2600 倍，因此賓仕要啟動回撥機制，公開發售部分比例將由 1 成增加至 5 成，即 5000 萬股股份，相當於約 1.25 萬手股份。以這次近 5 萬份申請計，數字上分派已不可能做到至少一人一手。

相比其他超購倍數排名前的股份，分派率一向偏低，以 Magnum 為例，頭槌飛與賓仕同樣基本是獲派 2 手，部分投資者可多分 1 手，估計賓仕亦有類似安排；至於超購倍數較少的惠生 (1340-HK)，頭槌飛每張亦獲分 5 手，認購 300 手才穩中 1 手。

賓仕公開發售分派率偏低，影響最大的將是大手借孖展 (融資) 認購的投資者，假設借 9 成孖展及孖展息 1.88% 計，每張頭槌飛利息成本逾 3000 元，折合每股成本達 0.41 元，相當於賓仕首日掛牌需上漲逾 41%，投資才能夠打平。倘若部分頭槌飛可獲多派 1 手，利息攤減下打平點將相應下降，升 27% 已可獲利。

有不願具名基金經理認為，在散戶熱捧下首日上市有很大機會錄得不俗升幅；賓仕業務「實在」，投資者如首日未能成功抽得，倘若股價在略為回軟後可考慮買入。

除天仁茗茶外，賓仕亦經營日本芝士蛋糕店「徹思叔叔」、英國巧克力店「Hotel Chocolat」等外國知名品牌，並為日本「味覺糖」糖果分銷商，這次上市逾 6 成集資所得淨額將會用作擴充零售網絡。早前賓仕國際主席、行政總裁兼執董陳錦泉已明言未來目標為天仁茗茶分店總數達 49 間。