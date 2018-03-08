新華國際時評：貿易戰永無赢家

歐盟委員會7日宣布，將針對美國征收進口鋼鋁高關稅出台反制措施。國際貨币基金組織總裁拉加德當天也呼籲美國總統特朗普放棄征收鋼鋁産品高關稅的計劃，警告一旦貿易戰爆發，不會有赢家。

特朗普近日宣布美國為維護其“國家安全”，將對進口鋼鐵和鋁産品征收高關稅，此舉令全球貿易戰風險迅速升溫，成為威脅今年全球經濟增長的最大風險。華盛頓提出的這些貿易保護舉措理由牽強、打擊面廣，包括墨西哥、加拿大、歐盟在内的美國主要貿易夥伴和關鍵盟友相繼表態，一旦新關稅落實，將出台報複措施。

曆史經驗教訓證明，打貿易戰從來不是解決問題的正确途徑。選擇貿易戰是抓錯了藥方，結果隻會損人害己。國際社會近期輿論也普遍認為，濫用貿易保護工具非但無助解決美國結構性貿易失衡問題，反令美國陷入國内分裂、盟友翻臉、國際機構警告的尴尬境地。

征收高關稅引發的貿易戰風險令特朗普政府内部嚴重分裂。由于反對鋼鋁關稅，特朗普首席經濟顧問科恩6日辭職。同時，美國政府和國會的分歧迅速擴大，國會衆議長瑞安、參議院多數黨領袖麥康奈爾均對貿易戰風險表達擔憂。

次貸危機以來，全球經濟複蘇已有幾個年頭，2017年更實現難得的“同步複蘇”態勢。貿易戰一旦爆發，全球經濟的良性複蘇將遭受嚴重挫折。

華盛頓著名智庫布魯金斯學會一項研究顯示，如果全球爆發小型貿易戰，即關稅增加10%，則大多數經濟體國内生産總值(GDP)將減少1%至4.5%，其中美國GDP將損失1.3%;如果全球爆發嚴重貿易戰，即關稅增加40%，則全球經濟將重現上世紀30年代的大蕭條。

除全球經濟外，貿易戰的另一大受害者將是全球多邊貿易體系。一旦美國一意孤行加征關稅，世貿組織首當其沖：如果其他國家就此向世貿組織提訴且獲勝，美國政府可能無視判決，這將削弱世貿組織權威;如果世貿組織裁定美國獲勝，則其他國家將紛紛效仿美國做法，全球貿易戰將升級;如果其他國家不向世貿組織提訴，則可能意味着國際社會對多邊貿易體制喪失信心。因此，無論何種結果都不利于國際多邊貿易體制。

另一方面，美國政府強推貿易保護措施，也完全無助于解決國内就業和貿易失衡問題。新關稅每增加1個崗位，就要損失5個其他工作崗位，得益的隻是少數行業和少數人，受損的將是美國整體就業和經濟前景。

特朗普政府多次以美國巨額貿易逆差來證明出台貿易保護政策的合理性。但這一理由同樣站不住腳。經濟學家早就指出，美國的貿易逆差是結構性問題，貿易保護主義政策于事無補。美國最新商務統計數據顯示，美國貿易逆差創下9年多來新高。這意味着，特朗普政府的貿易保護主義舉措根本沒能緩解、反而在加劇美國貿易逆差。

由此可見，保護主義舉措，對内不能保護美國就業，無法解決貿易逆差的結構性失衡，對外增加貿易戰風險，威脅全球經濟良性增長勢頭、損害全球多邊貿易體制，可謂損人不利己。而無論是小布什政府時期的鋼鐵保障性關稅，還是奧巴馬政府時期的輪胎特保案，都反複證明貿易保護措施得不償失。

曆史已一再證明，貿易戰永遠沒有赢家，隻會導緻雙輸和多輸。前車之鑒曆曆在目，特朗普政府應當慎行。

來源：新華網

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