大昌行(01828-HK)：汽車業務效益提升帶動盈利增近57%

內地汽車業務效益提升，大昌行(01828-HK)2017年度業績，股東應佔利潤顯著增長56.9%至8.02億港元；末期息每股11.9港仙，可以股代息；全年派金息16.95港仙，同比上升100.8%。期內每股盈利43.71港仙，收入升8.7%至505.06億港元。

集團執行董事兼財務總監馮潔儀3月8日於業績記者會上表示，旗下汽車業及期內表現強勁，分部經營業績增長逾一倍至8.88億港元，分部溢利率由1.4%增至3.4%。原因是內地汽車業務的盈利提升措施成功推出，加上不斷加強開拓高檔汽車市場，以及收購華東高檔汽車品牌經銷商所致。管理層指出，期內新汽車銷售毛利率由4.5%提升至6.3%，主要受惠於軟實力提升，透過科技應用，員工培訓，加強管理及提升銷售技巧等。此外，旗下4S售後服務店，期內雖然保持80間數目，但服務汽車台數則上升8%至100萬台；反之新收購項目於下半年才入賬，貢獻不算大。

然而香港及澳門汽車業務分部經營業績，則錄得跌幅23.1%，原因是受到電動車及柴油車政策轉變影響，令到業內出現割價銷售以維持市場佔比。

消費產品業務方面，分部經營業績同比下跌41.5%。原因是集團對中國內地食品及快速消費品業務重組及業務提升計劃持續所致。於2016年6月，集團引入具盈利的醫療保健產品分銷業務，以及擴大業務覆蓋地域至東南亞。另外，集團於橫琴投資發展4.5萬方米物流中心，拓展大灣區市場。

期內淨資產負債比率由42%降至46%；於2017年底持有現金和銀行存款為11億港元。集團股本回報率達8.5%。每股資產淨值為5.8港元，升15%。

展望2018年，大昌行會透過全面提升公司整體業務，尋求策略合作夥伴及收購機會，以及利用中信平台，繼續改善整體表現。大昌行會繼續尋求更多機會擴展經銷網絡及汽車相關業務，內地汽車會繼續成為重要的增長領域及動力。在消費品方面，大昌行將繼續著力改革和積極重組中國內地業務。為增強供應鏈管理，大昌行會繼續增加投資於基建及增長中的醫療保健產品行業。

文：周燕芬

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