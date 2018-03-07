川普的廣泛10%鋁關稅政策 連美國鋁業業者都不買單

美國總統川普擬對進口鋼鐵與鋁分別課以 25％和 10% 的關稅，此計劃應該會對美國國內生產商帶來利多，因在產量提升情況下成本將降低，美國大型鋁業公司的股價亦呈現上漲，但這些公司對關稅卻深感疑慮，認為最終帶來的傷害會大於好處。

美國鋁業公司股價日線走勢圖

據《CNBC》報導，共 114 家鋁製造商和相關公司，在 3 月 6 日聯合致信給川普，內容指出他們對關稅將如何影響其行業「深表擔憂」，他們認為，關稅最終會造成更多的傷害而不是好處，特別是對美國就業機會的影響。

美國製鋁業協會執行長 Heidi Brock 代表簽署信件，而成員名單包含美國鋁業公司、Vulcan 礦業公司和力拓鋁業公司，這些公司的美國員工總數超過 71.3 萬人。

Brock 認為川普的關稅提議，無法真正懲罰到主要目標中國，在此政策下，美國將對所有國家統一執行 10% 的進口鋁關稅，美國使用的鋁 90% 為進口，而最大的進口來源國為加拿大，其次為俄羅斯。

信件連署成員認為，川普目前的關稅計劃，無法解決中國大規模的鋁產能過剩問題，反而懲罰到守規矩的北美和歐洲貿易夥伴，他們建議應該將加拿大與歐洲國家排除在外。目前中國為提供美國鋁材的第 4 大供應國。

而美國鋼鐵業者可能也會同意此建議，Byer 鋼鐵公司的執行長 Burke Byer 支持關稅以保護鋼鐵行業，但他認為最終的關稅提案，應該更具有國家針對性，Byer 鋼鐵每年約產出 4 萬噸的鋼鐵。

Byer 上週在《CNBC》表示：「幸運的是，總統有能力在他的權力範圍內，特許一些國家和產品，我們完全支持這一點。」他希望川普能考慮美國與加拿大和墨西哥之間的盟友關係。