美國企業反對鋁和鋼關稅原因 從汽車、航空、罐裝食品等行業探討

美國總統川普提出將徵收鋼與鋁的關稅提議，但美國企業從航空業、汽車業、啤酒製造商都皆表達強烈反對，徵收關稅將提高汽車到啤酒等各種產品的價格，並且迫使公司裁員以節省成本。

僅管此項關稅政策將對汽車和航空業造成的衝擊最大，但實際影響的行業非常之廣，例如啤酒、飲料、糖果、罐頭濃湯以及甚至藥品等，都依賴鋁來進行包裝，而蘋果的智慧型手機 iPhone，也使用這些金屬。

汽車業和航空航天業

汽車和航空航天工業可能因關稅而受到最大衝擊，因為他們大量使用鋼鐵與鋁，豐田汽車和現代汽車表示，川普的關稅提案將提高在美國銷售的汽車價格。

福特汽車的發言人 Christin Baker 表示：「儘管福特購買的鋼鐵與鋁，大多數為美國生產，但此政策將可能導致國內商品價格上漲，從而傷害美國製造業的競爭力。」

本田汽車指出，他們大多向美國供應商購買鋼鐵和鋁，但警告該政策仍存在風險，他們在聲明中表示：「對進口鋼鐵和鋁徵收的高額關稅，將提高國內和進口產品的價格，從而給我們的客戶帶來不必要的經濟負擔。」

罐頭食品

行業領導者表示，僅管罐頭包裝商品，不會使用到相同數量的金屬，但徵收關稅仍會有極大影響。

金寶湯公司 (Campbell Soup)(CPB-US) 警告說，這些稅收將提高以鍍錫鐵罐裝罐的商品價格。發言人 Nicky Thomson 說：「任何關於進口鍍錫鋼板的關稅（在美國生產的量不足），將導致食品供應鏈中，最安全和更便宜的產品之一的價格上漲。」

而鋁的其一主要用戶啤酒公司，呼籲川普取消該提案，啤酒釀造商 MillerCoors 指出，國內的供應不足以滿足美國公司的需求。根據 Can Manufacturers Institute 的數據，2016 年美國對錫板鋼的需求量為 210 萬噸，而國內供應量僅為 120 萬噸。

啤酒生產商 AB InBev 的財務長在反對關稅政策時警告，美國啤酒行業的 200 萬個就業崗位，可能會因為原料供應短缺而失業。

科技業

根據關稅的實施方式，可能也會波及 iPhone、筆記型電腦和其他科技產品。許多蘋果的產品都是在中國製造的，包括鋁或鋼邊緣的手機，據 Loup Ventures 的分析師 Gene Munster 稱，如果這些關稅，僅限於原物料，那麼對蘋果的影響將很小，因為該公司在美國生產的 Mac 電腦只有一小部分。

但如果關稅的範圍包括成品，那麼蘋果的 Mac 和 iPhone 成本可能會上漲 0.2％，蘋果拒絕發表評論。

製造業和農業

其他行業則是擔心遭受報復，如果貿易夥伴選擇懲罰美國出口商，小麥和其他作物的產出可能受到傷害。美國小麥協會貿易集團發言人 Steve Mercer 表示：「我們一再提出警告，這種保護主義所帶來的報復風險有嚴重的潛在後果，不僅是小麥，而且對整個美國農業。」

太陽能市場也可能會受到影響，建設太陽能發電廠時，鋼鐵用於電桿和貨架，根據太陽能工業協會發言人 Dan Whitten 的說法，25％的關稅可能會使建築成本每瓦增加 0.02 美元。

輸油管道

雖然煤炭業可能會因為國內提升鋼鐵產量而成長，但能源行業的其他部門將受到影響。石油管道協會估計，鋼鐵徵稅將使典型管道的建設成本增加 7600 萬美元。