美中關稅談判開啟契機？達利歐：全球經濟有望迎來有序再平衡

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 20:10

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橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）近日發表看法，對美國與中國即將展開的「關稅談判」表示樂觀。他指出，這場談判不僅關乎貿易，更是全球經濟結構調整的重要契機。

達利歐認為，美中談判的核心，是如何將當前不可持續的經濟失衡，調整為更穩健、永續的模式。他表示，若雙方能夠協調合作，有機會推動全球經濟的美好再平衡，減少潛在風險。

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回顧現況，達利歐指出，美國長期以來大量進口中國廉價製造品，並透過向中國等國舉債支撐消費，不僅削弱了本國製造業，也加劇了底層 60% 民眾的困境，並形成對中國製造品的地緣政治依賴。同時，中國亦因過度依賴美國債務資產回報，導致經濟結構出現不健康現象。

達利歐強調，若不及時修正這種不對稱的依賴關係，將對全球經濟穩定構成重大威脅。他警告，無論透過有序協調還是崩潰衝突，這種失衡最終都必須結束。

針對解決方案，達利歐建議，美國應致力削減財政赤字、提升製造業競爭力、減少消費並降低債務負擔；而中國則需縮減貿易順差、降低製造依賴、刺激內需消費，同時有效控管債務水準。

達利歐指出，推動這些改革時，美中兩國必須兼顧各自的國內問題與可用政策工具。由於美國以自由市場機制驅動生產，而中國主要由政府主導，因此雙方若能展現合作精神與高效決策，有望以有序方式推進經濟再平衡。

達利歐認為，只要美中雙方展現合作意願，完全有機會以多種方式實現全球經濟的再平衡。他並強調，在當前新世界秩序之下，以有序方式推進再平衡顯得尤為重要。

最後，達利歐提醒，未來是否能順利達成再平衡，關鍵在於三點：

雙方能否合作減少經濟失衡，並以最小破壞推進改革

協議如何有效執行

雙方是否能確實遵守協議