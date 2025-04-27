美股反彈恐難持續？美銀投資策略師示警：建議逢高賣出、加碼黃金與國際股票

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 21:30

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據報導，Hartnett 指出，近期的美股反彈僅為短期現象，市場仍然存在較大下行風險。Hartnett 建議，投資者應在股市反彈時逢高賣出，並且警告「痛苦交易」的出現，代表著未來可能面臨更大的市場修正。

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根據 Hartnett 於 24 日發布的研報，近期資金流向顯示，美股錄得 8 億美元流出，而黃金吸引了 33 億美元的資金流入。表明市場對黃金的偏好正在逐漸增強，黃金正成為投資者避險的首選資產。隨著全球經濟再平衡，資金從美國市場流向其他地區，特別是新興市場與歐洲，進一步支撐了黃金價格的上漲。

Hartnett 強調，投資者應保持長期多頭策略，尤其是在黃金、國際股票和債券方面。他建議，當美股市場反彈時，投資者應該逢高賣出，避免盲目追漲。同時，應在市場低迷時加大對國際市場的投資，這樣能有效分散風險並抓住更多的投資機會。

若要扭轉當前的市場情勢，Hartnett 認為，美聯儲降息、川普關稅政策的緩解，以及美國消費者支出的持續韌性，將是市場復甦的三個關鍵因素。這些因素能夠幫助市場重新反彈，並為投資者帶來更多機會。

Hartnett 預計，未來幾年美元資產將持續貶值，這一趨勢對黃金、大宗商品及新興市場資產構成利好。黃金的價格飆升便是此趨勢的明顯訊號，並且將支撐中國科技和歐洲、日本銀行等資產的表現。

此外，高盛的數據也顯示，自 3 月初以來，外國投資者已悄悄拋售了 630 億美元的美股資產，主要以歐洲投資者為主。雖然目前的拋售規模尚未達到恐慌水準，但這一趨勢值得投資者關注，尤其是在全球資金配置深度轉移的背景下，這一情況可能對美股造成更大的影響。