美股反彈恐難持續？美銀投資策略師示警：建議逢高賣出、加碼黃金與國際股票
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 21:30
儘管美股三大指數近期出現強勢反彈，尤其是道瓊指數 (DJI) 上漲 2.46%，標普 500 指數大漲 4.59%，那斯達克指數更勁揚 6.73%，但美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 警告，這波上漲可能難以持續。投資者應該逢高賣出美股，並將資金配置到黃金與國際股票上。
據報導，Hartnett 指出，近期的美股反彈僅為短期現象，市場仍然存在較大下行風險。Hartnett 建議，投資者應在股市反彈時逢高賣出，並且警告「痛苦交易」的出現，代表著未來可能面臨更大的市場修正。
根據 Hartnett 於 24 日發布的研報，近期資金流向顯示，美股錄得 8 億美元流出，而黃金吸引了 33 億美元的資金流入。表明市場對黃金的偏好正在逐漸增強，黃金正成為投資者避險的首選資產。隨著全球經濟再平衡，資金從美國市場流向其他地區，特別是新興市場與歐洲，進一步支撐了黃金價格的上漲。
Hartnett 強調，投資者應保持長期多頭策略，尤其是在黃金、國際股票和債券方面。他建議，當美股市場反彈時，投資者應該逢高賣出，避免盲目追漲。同時，應在市場低迷時加大對國際市場的投資，這樣能有效分散風險並抓住更多的投資機會。
若要扭轉當前的市場情勢，Hartnett 認為，美聯儲降息、川普關稅政策的緩解，以及美國消費者支出的持續韌性，將是市場復甦的三個關鍵因素。這些因素能夠幫助市場重新反彈，並為投資者帶來更多機會。
Hartnett 預計，未來幾年美元資產將持續貶值，這一趨勢對黃金、大宗商品及新興市場資產構成利好。黃金的價格飆升便是此趨勢的明顯訊號，並且將支撐中國科技和歐洲、日本銀行等資產的表現。
根據高盛的報告，中國交易員對全球金價的影響力正逐步增強。近期，上海期貨交易所（SHFE）的金價交易量創下十年來的高點，並且在金價處於歷史高位的情況下，實物黃金溢價仍然保持正數。這一現象可能是保險資金進入黃金市場的早期訊號，值得投資者關注。
此外，高盛的數據也顯示，自 3 月初以來，外國投資者已悄悄拋售了 630 億美元的美股資產，主要以歐洲投資者為主。雖然目前的拋售規模尚未達到恐慌水準，但這一趨勢值得投資者關注，尤其是在全球資金配置深度轉移的背景下，這一情況可能對美股造成更大的影響。
同時，根據摩根大通的調查，大多數受訪者都預期美元將進一步走弱，預計年底歐元兌美元匯率將達到 1.11 或更高，代表美元可能全年貶值至少 8%。同時，由於美國 10 年期國債殖利率維持高檔，現金資產被認為是最受青睞的避險選擇。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇