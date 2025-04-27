美國AI行動計劃：OpenAI與Anthropic聯手呼籲加強對中國的技術封鎖

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 21:51

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隨著美國白宮科技政策辦公室（OSTP）在其官方網站上公開了各界對「人工智慧（AI）行動計畫」提交的所有書面意見，來自 OpenAI 與 Anthropic 強烈的「反中」立場引起了業界廣泛關注。

據報導，這兩家 AI 巨頭一致認為，必須加強對中國的技術封鎖，尤其是在高階 GPU 晶片和 AI 模型的流通上，並強調美國應在與中國的 AI 競爭中保持領先。

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OpenAI 與 Anthropic 的強硬立場：加強 AI 技術出口管制

OpenAI 在提交的意見中強烈建議，美國政府應採取措施限制中國在 AI 領域的發展。OpenAI 特別提到中國企業 DeepSeek 的最新 AI 模型 R1，並認為該進展可能對美國國家安全構成威脅。

OpenAI 建議，在美國出口管制策略中將全球市場分為三級，並強調應該加強對中國等國家的 AI 技術出口管制，防止先進技術流入這些地區，保障美國的技術優勢。

與 OpenAI 類似，Anthropic 也支持加強 AI 技術的出口管制，尤其是針對 H20 高記憶體晶片。該公司警告，若不加快對 AI 模型的安全性評估，可能對美國國家安全構成長期威脅。

Anthropic 強調，必須加大對 AI 基礎設施的投資，並推動政府間協議來防止關鍵技術流入中國，才有助於確保美國在 AI 領域的領先地位。

Meta 的立場：支持開源 AI 與全球合作

與 OpenAI 和 Anthropic 的強硬立場不同，Meta(META-US) 則強調開源 AI 的重要性。Meta 認為，限制開源 AI 模型的出口管制將會損害美國的技術領先地位，並可能使中國在全球 AI 標準的制定中佔據主導地位。

Meta 提出的三大核心建議包括：推動開源 AI 的發展、簡化創新障礙、並在國際舞台上捍衛美國的技術利益。

Google 與微軟的建議：加強合作與創新

Google(GOOGL-US) 的建議則聚焦於加大對 AI 的投資，並推動政務 AI 的現代化。Google 強調，政府應該與私營部門加強協作，推動數位化轉型，並加速與全球合作夥伴達成技術標準協定，確保美國在全球 AI 競爭中持續領先。

微軟 (MSFT-US) 則提出應加速美國 AI 的發展，並加強國家安全。微軟希望成為政府在 AI 領域的可信合作夥伴，並強調科學研究和基於科學的 AI 標準的建立。

微軟認為，只有在政府與私營部門的深度協作下，美國才能保持在全球 AI 領域的創新與領先地位。