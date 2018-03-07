貝佐斯登《富比士》全球首富 財富暴增392億美元 史上之最

《富比士》(Forbes) 雜誌 6 日發佈 2018 年全球億萬富豪榜，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 登上首富寶座；曾 18 次問鼎的比爾 ‧ 蓋茨 (Bill Gates) 今年排名第 2；股神巴菲特 (Warren Buffett) 跌至第 3 位。此外，馬化騰位列榜單第 17 位，成為中國和亞洲首富；郭台銘蟬聯台灣第 1。

《第一財經》報導，首富貝佐斯的財富達到 1120 億美元，比 2017 年增加 392 億美元，是有史以來財富 1 年內增長的最大數額。在過去 24 年中，比爾 ‧ 蓋茨曾 18 次問鼎，今年在《富比士》全球億萬富豪榜上排名第 2，財富達 900 億美元，去年為 860 億美元，實現了增長。這是自 2001 年以來，第 1 名和第 2 名間財富差距最大的一次。

身家為 840 億美元的巴菲特跌至第 3 位，淨財富值和 2017 年的 756 億美元相比仍有所增長。奢侈品教父伯納德 ‧ 阿諾特 (Bernard Arnault) 擁有 720 億美元的財富，排名上升 7 位，位居第 4。在過去一年，其財富增加 305 億美元，自 2012 年來首次成為歐洲首富。

Facebook(FB-US) 的佐伯格排名第 5，身家為 710 億美元。西班牙服裝零售商阿曼西奧 ‧ 奧特加 (Amancio Ortega) 排名第 6，自 2011 年以來首次掉出前五，他名下的服裝連鎖品牌 Zara 廣為人知。

美國總統川普身家為 31 億美元，財富縮水 4 億美元，從 2017 年的第 544 位下降至第 766 位。

馬化騰成為中國和亞洲首富。 (圖：AFP)

此外，騰訊 (0700-HK) 創辦人馬化騰成為中國和亞洲首富，其身家達到 453 億美元，排名第 17。阿里巴巴 (BABA-US) 創始人馬雲身家 390 億美元，排名 20。其後是香港首富李嘉誠身家 349 億美元，排名 23、恒大集團主席許家印身家 303 億美元，排名 24、恒基地產 (0012-HK) 主席李兆基身家 303 億美元，排名 24、萬達集團董事長王健林身家 300 億美元，排名 26。

《蘋果日報》報導，台灣有 35 位富豪上榜，鴻海集團 (2317-TW) 創辦人郭台銘身價 85 億美元 (約 2504 億元新台幣) 蟬聯台灣第 1，旺旺集團董事長蔡衍明以 68 億美元 (約 2003 億元新台幣) 居次，宏泰集團創辦人林堉璘以 58 億美元 (約 1709 億元新台幣) 排名第 3。

郭台銘身價 2504 億元新台幣，蟬聯台灣第 1。 (圖：AFP)

榜單顯示，2018 年共有 2208 名 (2017 年為 2043 人) 身家達 10 億美元的億萬富豪上榜，平均淨財富為 41 億美元，再次創下紀錄。前 20 位富豪的淨財富總額創歷史新高，達 1.2 兆美元，高於 2017 年的 9688 億美元。進入前 20 名所需的淨財富超過以往，至少需 390 億美元，高於 2017 年的 304 億美元。

在女性富豪方面，上榜的女性富豪有 256 人，有 72 位女性是白手起家的富豪，和 2017 年的 56 位相比，不僅創歷史新高，還實現大幅增長。

2018 年，美國的女性上榜人數最多，共有 82 位；其次是德國，有 33 位；中國內地有 30 位。藍思科技的周群飛是最富有的白手起家女富豪，該公司於 2015 年上市。