川普對哈佛等頂尖大學政治施壓加劇 財務困境恐引發新次貸危機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 20:40

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隨著美國總統川普對哈佛大學及其他頂尖學府的政治施壓日益加劇，這些大學的財務狀況正面臨前所未有的困境。專家指出，如果川普的施壓政策持續下去，可能引發新一輪的金融危機，類似 2008 年次貸危機的情況可能重演。

過度依賴私募股權投資的大學，尤其是在市場動蕩和流動性困難的背景下，正面臨資金流動性挑戰。許多大學可能被迫拋售資產，進一步加劇市場的不穩定性。

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據《財經》雜誌報導，川普最近再次透過社交平台 Truth Social 對哈佛大學發表攻擊言論，稱其為「民主的威脅」。這並非川普第一次對美國精英大學提出強烈批評。自第二任期以來，他就發誓要「奪回」對高等學府的控制權，並加大政治壓力，威脅削減聯邦資金撥款，甚至撤銷學校的免稅資格。

川普簽署的行政命令改革了美國大學的認證體系，改變了聯邦政府對學校資金分配的標準，尤其是在學生貸款和佩爾助學金（Pell Grants）方面。這一改革使得不少大學面臨經營不確定性，並引發對其財政流動性的擔憂。

各大學面臨資金困境

面對政治和經濟壓力，許多頂尖大學開始積極尋找資金來源。例如，普林斯頓大學就發行了 3.2 億美元的債券，西北大學籌集了 5 億美元，哈佛大學則籌集了 7.5 億美元。這些舉措反映出大學在資金困境中的艱難處境。

耶魯大學面臨尤為嚴峻的挑戰。該校正在出售價值數十億美元的私募股權資產，以應對來自政治壓力和投資回報下滑的雙重挑戰。耶魯曾以高回報著稱，但近年來的投資表現不佳，使其資金流動性進一步惡化。

私募股權資產減值

目前，耶魯大學及其他學校的私募股權投資已出現減值，且這些長期投資的退出變得愈加困難。高回報的私募股權資產逐漸失去對大學財務的支撐作用，迫使許多學校提前出售資產。

隨著市場不確定性增大，許多學校選擇發行高利率債券來填補資金缺口。然而，這些債券進一步增加了學校的財務負擔，削弱了它們的財務穩定性。

集體抗議與未來風險

面對政治壓力，超過 269 位學術機構領袖聯署公開聲明，代表超過 180 所大學反對聯邦政府對高等教育的干預，成為美國高等教育史上最大規模的集體抗議之一。