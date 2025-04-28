亞馬遜Prime Day危機？賣家因高關稅紛紛退出

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-28 23:00

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隨著美國總統川普對中國商品加徵高額關稅，部分亞馬遜 (AMZN-US) 第三方賣家今年計劃縮減 Prime Day 活動規模，甚至選擇退出，以保護自身利潤。

根據路透周一 (28 日) 報導，四位賣家與六位賣家顧問透露，面對 145% 高關稅的衝擊，許多以中國製商品為主的亞馬遜第三方商家，選擇降低 Prime Day 折扣商品數量，或直接不參與活動。

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其中，銷售中國進口腳踏車與滑板的 Steve Green 表示，他今年將首次缺席 Prime Day，選擇保留未受關稅影響的庫存，以原價銷售。另一位業者、Bogg Bag 執行長 Kim Vaccarella，也選擇退出 Prime Day，並將生產轉移至柬埔寨與越南。

高關稅壓力迫使商家重新布局

Prime Day 一向是亞馬遜僅次於黑色星期五與網購星期一的重要購物節，亞馬遜每年投入鉅資推廣，吸引全球約 2 億名 Prime 會員。雖然參與活動屬自願性質，但第三方賣家透過 Prime Day 能顯著提升曝光與銷售量。

然而，分析師 Sundaram 指出，在當前貿易環境下，「亞馬遜本身不會有太大問題，但第三方賣家才是這場衝擊下最大的受害者。」

一位亞馬遜發言人表示，今年 Prime Day 仍獲得賣家強烈回應。據悉，商家報名參與 Prime Day 的截止日期為 5 月 23 日。不過，若第三方賣家縮手，恐將影響亞馬遜的廣告收入、手續費收入及促銷商品品項。

費用高漲 加重商家負擔

根據顧問指出，參加 Prime Day 需額外支付推廣費用，例如 1,000 美元的「最佳優惠」(Best Deal) 或 500 美元的「限時優惠」(Lightning Deal) 廣告費用，再加上每筆交易 15% 的平台佣金及廣告費用，使第三方商家原本僅剩 15% 至 20% 的利潤空間進一步被壓縮。

KitchenEdge 負責人 Michael Slate 坦言，面對未來成本不確定性，他無法在 Prime Day 提供過往的 20% 折扣幅度；而 MedCline 公司執行長 Rick Sliter 也表示，儘管去年 Prime Day 銷售額是平時的 7 倍，但若關稅壓力持續，折扣銷售將難以為繼。

亞馬遜積極因應 關注關稅影響

亞馬遜首席執行官賈西 (Andy Jassy) 早前在接受《CNBC》訪問時表示，亞馬遜正在進行「策略性提前備貨」，並與供應商重新協商條件，以努力維持消費者價格穩定。

亞馬遜也已開始向大型供應商及第三方賣家調查關稅影響，以研判未來 Prime Day 的商品供應與價格調整策略。

根據市場研究公司 Marketplace Pulse 數據，2024 年第四季，亞馬遜平台上第三方賣家銷售的商品占比高達 62%，顯示第三方商家對亞馬遜整體生態系的重要性不容小覷。

儘管部分賣家選擇縮減參與，但也有業者嘗試透過逐步漲價、降低廣告投放或分批進口貨品等方式，試圖緩衝關稅帶來的財務壓力。