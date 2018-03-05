花旗策略師：美股今年漲幅大幅減緩 通膨為阻力

因美國總統川普表示要針對鋁與鐵徵收關稅，道瓊指數在 3 月 1 日大跌 420.22 點，但花旗策略師認為，不管此關稅實施與否，美股今年可能還會出現多次動盪，而通膨的上升，為股市上漲的主要阻力。

道瓊工業指數日線走勢圖

花旗的首席美股策略師 Tobias Levkovich 在《CNBC》節目「Futures Now」上表示，今年股市的成長，將比去年和緩。他並不認為今年美股會出現強勢的反彈，通膨為主要原因。

自去年秋季以來，Levkovich 開始關切價格上漲的問題，他警告投資者，由於工資成長的趨勢，股市歷史性的漲勢將陷入困境。然而，直到 2 月 2 日每月的工資增長數據公佈後，市場才被開始感受到通膨的威脅。

Levkovich 對 2018 年標準普爾 500 指數的年終預測為 2800 點，以 3 月 2 日收盤 2691.25 來看，約成長 4%，與其他華爾街分析師的預測比較，為相對保守的估計。

S&P 500 指數日線走勢圖

而原物料價格的上漲，將進一步刺激通脹，儘管通膨風險增加，但他並未避免購買股票，隨著市場動能的變化，關注週期性和價值型股票的策略，將給投資者帶來好處。

Levkovich 表示，市場變化將「引導你進入金融、能源、工業和材料等領域，遠離醫療保健、技術、消費品、電信和類似的領域。」