沒散戶接刀了？小摩：散戶交易量跌入谷底

自 2 月的美股大跌後，雖然美國稅改案可望刺激美股企業執行庫藏股，回購金額上看 8420 億美元，但摩根大亨 JP Morgan (JPM-US) 週末警示，散戶的證券交易量似乎跌入谷底。

美股庫藏股預估規模上看 8420 億美元 圖：ZeroHedge

據 JPM 分析師 Nik Panigirtzoglou 公佈，「在散戶 1 月份共購買的 1000 億美元 ETF 商品後，其非理性行為、及 ETF 資金外移至非美國證券商品類」，顯示散戶似乎已不再青睞美股。這也意味著投資人「逢低買入」現象在 2 月份股市大跌後，並未跟進大買。

Panigirtzoglou 寫道，1 月份的 ETF 購入量其實是持續增加，但 2 月 8 日一週的資金外流，突然高達 200 億美元。而過去數年以來，ETF 資金池是大幅成長，儼然成為美股的一大買盤動力，然而，8 日後散戶卻未做逢低買入的動作。

對於這種情況，Panigirtzoglou 給了 2 個理由，其中，上週的 ETF 資金量較不穩定，尤其是週一 (26 日) 及週二 (27 日) 的大量湧入後又於週三 (28 日) 及週四 (1 日) 轉出。

股票型 ETF 資金流向 / 圖：JPM

而眾所皆知的，美股企業回購庫藏股早成為自 2008 年金融海嘯後的最大買主，總回購金額高達 3 兆美元。然而這一次美股修正，小摩擔心庫藏股的回購速度，可能不夠快。