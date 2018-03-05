消息好靈？伊坎在川普欲課徵鋼鋁關稅前拋股

前川普總統顧問 Carl Icahn 在川普宣布對進口鋼鐵徵收高額關稅前幾天，賣掉了他在一家鋼鐵公司擁有的股票 3130 萬美元，由於時機太過敏感，引發市場議論紛紛。

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，億萬富翁投資人 Carl Icahn 這位川普前「總統監管改革特別顧問」在 2 月 12 日和 2 月 22 日之間售出 Manitowoc Company (MTW-US) 股票。

儘管 Manitowoc Company 的股票在上個月就一直穩定下滑，但是在川普宣布將對進口鋼鐵徵收 25% 關稅後，周四和周五跌幅尤其嚴重。

Manitowoc Company 全球起重機的製造商，高度依賴鋼鐵。《路透社》周四報導了這家全球化公司如何因應鋼鐵關稅問題，該公司股價周四下跌超過 6%。

Icahn 2 月出售股票的價格在每股 32 美元至 34 美元間，但該股周五收盤價為 26.93 美元。根據《CNBC》的報導，這筆交易大約占 Icahn 所持股份的三分之一。

「在售股後，Icahn 持股剩下 4.85%，低於原有的 7.5%。」《CNBC》報導。根據《The Street》的數據，持股只剩下 4.85% 代表著 Icahn 之後不必向 SEC 報告任何進一步出售股票的訊息。

《華盛頓郵報》則報導，在 2 月之前，Icahn 已經多年進出 Manitowoc Company 股票。上次他交易該股的時間是 2015 年 1 月。

不過，在 2 月間，在大家開始知道有鋼鐵關稅這檔事之前，他就開始出售該公司的股票。美國商務部長 Wilbur Ross 在 2 月 16 日表示他已向總統建議採取關稅。

Icahn 沒有公開評論這些交易，也沒有回應媒體要求評論。

周五，白宮發言人駁斥了川普總統會向 Icahn 提供任何內幕消息的觀點，指出川普長期以來無論公開和私下都表示他想開徵關稅。

Icahn 周四在接受《CNBC》採訪時表示，他在過去的 4、5 個月裡根本沒有「與川普進行過太多互動」。

但 3100 萬美元對 Icahn 不過杯水車薪。他在 2017 年福布斯 400 富豪榜上排名第 27 位，估計淨值近 170 億美元。