〈鮑威爾國會聽證〉鮑威爾聽證前瞻：Fed可能讓通膨「再飛一下」到2.5%

《彭博社》報導，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將在週二 (27 日) 前往國會聽證，市場經濟學家分析，鮑威爾很可能向市場傳達，Fed 將願意放寬通膨 2% 的目標上限至 2.5%，接受美國通膨率略微超標，讓通膨率「再飛一下」。

以 Fed 最關注的通膨指標：個人消費支出 (PCE)、扣除蔬菜及能源價格後的核心個人消費支出 (Core PCE) 指數為例，目前最新 PCE 數據為 1.70%，Core PCE 指數則為 1.52%，雖然仍是低於 Fed 的 2% 通膨目標，但 PCE 升溫的趨勢並未消逝。

藍：PCE 指數年增率 白：核心 PCE 指數年增率 橘：Fed 的 2% 通膨目標 圖片來源：Bloomberg

前 Fed 理事 Laurence Meyer 表示，近期一些 Fed 鷹派官員曾指出，只要美國通膨率低於 2.5%，他們願意讓通膨率略微超標，Laurence Meyer 承認，鷹派官員的態度轉變，確實令他感到驚訝。

而一些長期關注 Fed 的經濟學家認為，多年來美國通膨率皆是低於 Fed 的 2% 通膨目標，而為了確保本次通膨升溫不僅在短期上達到了 2% 目標，Fed 更在乎的是，美國長期通膨均值也能夠穩定在 2% 水平，而為了引導長期通膨均值朝向 2% 靠攏，短期上 Fed 或願意讓通膨率「再飛一下」，超越 2% 來到 2.5%。

前 Fed 經濟學家、現為調研公司 Cornerstone Macro LLC 合夥人的 Roberto Perl 表示：「2.25% 的通膨率根本嚇不倒任何 Fed 官員，但是 2.5% 的通膨率，就會是 Fed 的天花板上限。」

Roberto Perl 預估今年 Fed 將升息三碼。