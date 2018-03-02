李書福兩會提案：推甲醇汽車市場化，淨化網約車發展

協第十二屆全國委員、浙江吉利控股集團董事長李書福對外公布了其此次兩會的提案：1）甲醇汽車的推廣2）自動駕駛技術發展。

以下為關於加快在全國推廣甲醇汽車、發展甲醇替代燃料的提案提案全文：

李書福2017兩會提案：推廣甲醇汽車關於加快在全國推廣甲醇汽車、發展甲醇替代燃料的提案

自2010年起，我國超越美國成為全球第一大汽車市場。預計到2020年，我國汽車保有量將由2016年的1.94億輛增長至超過3億輛。汽車保有量的快速增長，一方面將帶來更大量的汽車尾氣排放，為目前嚴峻的環境問題帶來更多挑戰；另一方面，如果這些新增車輛仍然以傳統汽柴油車輛為主，那麽我國石油對外依存度還將繼續攀升。2016年，這一數據已達65%。

根據我國能源結構和市場現狀，走能源多元化的道路以緩解能源安全的挑戰，並改善空氣環境質量，促進我國經濟健康可持續發展刻不容緩。其中，在交通能源領域，加快推廣甲醇汽車是應對上述挑戰的途徑之一，具體理由如下：

甲醇燃料的清潔性、高效性、安全性、對人體無害性已在國內外得到廣泛認可。

在我國，從上世紀八十年代起山西、陜西等富煤省區及國內科研院所就開始了甲醇燃料的研究、應用推廣工作，並通過大量基礎研究、實驗驗證及試點運營，充分證明了甲醇作為燃料具有安全穩定、特性優秀、適用範圍廣、汙染少等特點，特別是甲醇汽車產生的PM2.5排放比同排量傳統汽油車要低80%。

國際上，各科研院所也一直在進行甲醇燃料的前瞻研究和技術儲備。歐洲汽車制造商協會ACEA於2015年10月稱，甲醇表現出一些積極的燃料特性，在專門的甲醇機上得到較高的燃燒效率，並能夠取得較低的一氧化碳CO、碳氫HC和氮氧化物NOX汙染物排放。三十多年的實踐證明，沒有發現使用甲醇燃料對環境及人類健康帶來危害的現象。

我國的甲醇汽車技術較為成熟，在國際上也處於領先地位。

目前，我國很多汽車企業都在進行甲醇汽車的研究開發工作。在工信部2013年組織啟動的甲醇汽車試點運行項目中，各地甲醇汽車的運行狀況良好。同時，甲醇汽車的生產、檢測、零部件供應、維修服務體系、加註站建設標準等也已得到逐步完善且日漸成熟。

甲醇的生產來源廣泛，生產技術成熟。在我國，其產能和產量均有充足保障。

甲醇可由煤(高硫煤)、焦爐氣、煤層氣、天然氣、生物質、二氧化碳排放廢氣等多種資源制取。利用空氣中排放的二氧化碳廢氣，與通過電解水制得的氫氣合成制取甲醇這一循環利用資源的綠色技術，已實現產業化，而通過焦爐氣制甲醇、劣質煤制甲醇，可實現對資源的最大化利用。

2016年，我國甲醇產能達到8，145萬噸，實際產量為5061.5萬噸，大量過剩的甲醇產能需要消化。

因此，發展甲醇汽車產業既是緩解我國石油資源緊張狀況的現實選擇，對保障我國能源安全具有戰略意義，也符合中央積極穩妥化解過剩產能的指導精神。

針對甲醇汽車產業的發展，具體提出以下建議：

李書福2017兩會提案：「推廣甲醇汽車」

盡快推動甲醇車在全國的市場化運行。

甲醇汽車的研發、示範、試點，已經歷經了35年，大量實驗和試點證明了甲醇汽車的安全性、動力性、可靠性和環保性。但當前甲醇汽車的推廣依然局限在部分試點城市，不利於汽車的自由移動，限制了甲醇汽車的推廣應用，建議在這方面跨出實質性的一步，完全開放甲醇汽車市場，盡快推動甲醇汽車在全國市場化運行。

同時建議在甲醇汽車發展初期，國家給予相關扶持政策，以便盡快實現市場化過渡。

繼續完善基礎配套設施建設、制度建設、運行管理和相關應用安全評估等工作。

目前，我國部分地區通過甲醇汽車的試點，已經具備了較為完善的甲醇燃料加註體系，並且積累了一定的運營經驗。建議結合這些經驗，在更廣泛的地區加強和完善基礎配套設施建設、運行管理和相關應用安全評估等工作。

此外，建議明確甲醇汽車產品相關技術規範、制定標準、加快甲醇標準體系工作建設，加速推進甲醇汽車的市場化。

將甲醇作為戰略性替代能源，納入交通燃料體系。

如前所述，國內外幾十年的研究已經證明甲醇是一種優秀的內燃機燃料。同時，甲醇制取來源廣泛、生產技術成熟。因此，建議將甲醇這一基礎化工原料納入國家戰略性替代能源，並且從政策層面提供相應的稅費優惠，從而促進甲醇燃料充分發揮出替代優勢，奠定甲醇車市場化發展的基礎，幫助我國實現交通能源的可持續發展。

李書福2017兩會提案：「推廣甲醇汽車」

做好科普工作，澄清公眾對甲醇認識的誤區。

由於甲醇燃料在日常生活中並未普及，公眾對甲醇的認知存在一些誤區。例如對甲醇的安全性不夠了解，認為甲醇比汽柴油危險。

但是事實上，甲醇常溫下為液體，與汽柴油在儲運、加註、危險防護等級方面基本相同；在易燃易爆方面，其安全性優於汽油。又如，有公眾質疑甲醇是否有毒，但實際上甲醇、乙醇、汽油危害屬於同一等級——即微毒或輕度危害等級，甲醇比汽柴油在自然界的降解速度更快，而甲醇燃燒後沒有汽油柴油和燃氣燃燒所產生的苯和丁烯兩種致癌物，PM2.5排放比汽油燃料排放要低80%。

因此，建議加強對公眾的科普宣傳和教育，從而在推廣和使用層面，為甲醇汽車的發展奠定良好的市場基礎。

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