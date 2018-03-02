歐盟批駁特朗普限制鋼鋁進口表態 將采取反制措施

針對美國總統特朗普3月1日表示美國將對進口鋼鐵和鋁産品加征關稅的表態，歐盟第一時間公開予以批駁，強調將采取反制措施堅決捍衛歐盟利益。

布魯塞爾時間3月1日晚，歐盟委員會主席容克在一份聲明中稱，歐盟對美方舉動“深表遺憾”。容克指歐盟多年來是美國的親密安全盟友，但特朗普政府仍要以“國家安全”為由對歐盟出口美國鋼鋁加征關稅，此舉“毫無保護國家安全的正當理由”，而是公然介入保護美國本土企業。

容克又指，歐盟不會坐視企業受到美國不公之舉沖擊，置數萬就業崗位于危險境地，而會全面回應，齊心協力堅決捍衛歐盟利益，為此歐盟將基于世貿組織規定提出反制措施。

歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫在聲明中進一步表示，歐盟將盡快提出在世貿組織争端解決機制下的磋商請求，同時將密切關注市場動向，如有必要將采取保障措施，維護歐盟市場穩定。

對于全球鋼鋁市場面臨的産能過剩等問題，容克稱貿易保護主義隻會适得其反，令問題進一步加劇。馬爾姆斯特倫指，有關各方隻有相互合作才能找到解決之策，“美國單邊之舉無助于解決問題”。

去年4月，美國商務部對美國進口鋼鋁産品是否損害美國國家安全發起調查，今年2月公布調查結果，宣稱美國進口鋼鋁産品危及國家安全，建議特朗普動用關稅和配額措施限制進口。

3月1日，特朗普在白宮表示，美國將對進口鋼鐵征收25%的關稅，對進口鋁産品征收10%的關稅。如付諸行動，這將是1995年世貿組織成立以來，美國政府罕見地以危及國家安全為由采取措施限制進口。

來源：中國新聞網

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