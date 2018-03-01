校園徵才將起跑 台積電、友達徵才千名搶人才

校園徵才旺季即將來臨，繼台積電宣布今年將大舉徵才 3000 名，其中包括校園徵才 1000 名，而群創校園徵才預計招募千名工程師，大學畢業起薪 3.8 萬元。友達今（1）日也指出將招募 1000 位創新人才，鎖定具備大數據分析、軟硬體整合、跨領域整合能力及國際視野的優秀人才。

台積電今年預計大舉徵才 3000 名，其中包括校園徵才大約 1000 名。由於台積電基層員工做滿 1 年加上分紅就破百萬元，因此也在校園中造成話題。台積電將自 3 月起 1 個月內在全台 11 所大學院校舉辦徵才活動，首場將於 3 月 3 日在台大校園起跑。

群創因應面板創新技術及工業互聯網大未來，同樣積極廣邀國際視野面板人才，預計招募千名工程師，校園徵才列車預計至台大、成大、清大、交大、中央、中山等學校，並打出大學畢 38,000 元，碩士畢 48,000 元，博士畢 61,000 元，另外還有績效獎金並視部門及個人表現而定，強調年薪水準在就業市場上。

至於友達也將招募千名跨領域創新人才，職缺包含電子電機開發、軟體程式設計、系統開發、製程設備、光電研發、硬體研發、大數據分析及人工智慧等領域。友達將於 3 月 3 日至 4 月 18 日在台大等 12 所院校展開校園徵才活動，為加速新鮮人在校園徵才活動中找到合適職缺，今年特別出動十多位面試主管前進校園，將徵選流程搬到現場進行一對一面談，合格者即可現場發出正式的錄取通知書。

友達指出，公司投入光電產業的人才培育，與各大院校展開產學合作計畫，除了進行共同技術研發、人才的培育獎助，並自 2016 年起陸續與國內大學與專科院校合作開設人才專班。其中在實務部份，開放全台唯一的液晶面板實習工廠，讓學生近距離了解面板製作過程，並安排電視面板組裝及點亮實作課程，透過學校理論與產業實務的整合，縮短學用落差情況，提早與產業接軌。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』