〈狗年企業徵才〉友達招千名人才 祭先報到再服役方案

友達 (2409-TW) 今 (1) 日指出，因應物聯網、AI 趨勢及智慧製造興起，顯示器作為人機介面的多元需求蓬勃發展，今年將大舉招募 1000 位創新人才，職缺包含電子電機開發、軟體程式設計、系統開發、製程設備、光電研發、硬體研發、大數據分析及人工智慧等領域；另外，校園徵才活動起跑，今年特別祭出校園預聘計畫，新鮮人可先報到再服役。

友達表示，將自 3 月 3 日至 4 月 18 日在台大等 12 所院校展開校園徵才活動，為了加速新鮮人在校園徵才活動中找到合適職缺，今年特別出動 10 多位面試主管前進校園，將徵選流程搬到現場進行一對一面談，合格者可現場發出正式的錄取通知書。

因應兵役法調整，83 年次以後出生的役男，役期從 1 年縮短為 4 個月，因此祭出校園預聘計畫，讓新鮮人可先報到再服役，在兵役結束後直接進入職場，期望吸引更多傑出人才。



2004 年起，友達推動 A + 種子實習計畫，14 年來全球培育近 1400 位實習生，包含研發、生產、業務行銷、IT 及商管等領域，讓學生提早進入職場跟上產業脈動。

永續長古秀華表示，友達具備全球化的營運佈局與多元化的事業發展，提供開闊的職涯舞台及全球外派的機會，在物聯網、AI 及智慧製造趨勢下，除了持續投入研發創新，開發高附加價值產品，更積極發展彈性靈活的製造能力，提升生產效率，因此今年招募特別鎖定具備大數據分析、軟硬體整合、跨領域整合能力及國際視野的優秀人才。



面板雙虎積極啟動搶人大作戰，群創今年也將大舉招募「三向」人才，祭出優於同業的新鮮人薪資吸引人才，大學畢業薪水 38000 元、碩士畢業 48000 元、博士畢業則有 61000 元，目標要徵才千名工程師，另外，群創還有海外職缺及同仁「企業學位」計劃。

