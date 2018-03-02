中金助力印尼獨角獸企業GO-JEK成功完成E輪15億美元私募股權融資

印度尼西亞最大的互聯網獨角獸企業 GO-JEK 於 2018 年 2 月成功完成 E 輪私募股權融資，融資規模達 15 億美元，創東南亞發展中國家科技公司最大單輪融資記錄。中國國際金融股份有限公司 (中金) 擔任本次私募融資的大中華地區獨家財務顧問。



GO-JEK 是印尼最大的移動互聯網生活服務和電子錢包平台，擁有印尼第一大摩的共享出行平台、第一大食物預訂配送平台、第一大即日快遞服務平台和第一大電子錢包平台，類似於中國的「滴滴 + 美團 + 新達達 + 支付寶」。公司在印尼前 50 大城市提供服務，共有注冊用戶 2,500 萬，月交易規模達 5,000 萬筆，年商品和服務交易總額超過 21 億美元。借助電子錢包 GO-PAY，GO-JEK 不斷拓展線上和線下支付應用場景，致力於打造成為印尼的「微信支付」及「支付寶」。







本次私募股權融資吸引了大批高質量的投資者，包括成功引入騰訊、京東、美團等中國戰略投資者，互聯網巨頭谷歌，以及新加坡主權基金淡馬錫、BlackRock、三星風投等財務投資者。原有投資者亦積極參與認購本輪融資，包括 KKR、華平、紅杉資本、Northstar 等。







本次項目中，中金獨家負責與中國投資者的溝通工作，充分挖掘印尼互聯網企業對中國投資者的投資亮點，獲得了投資者對 GO-JEK 的商業模式、服務、戰略以及公司估值的高度認可，為項目的成功完成奠定了良好的基礎。







助力印尼公司 GO-JEK 成功完成此次私募股權融資，體現了中金積極響應「一帶一路」倡議，牢牢把握市場的脈搏，做中國與世界的橋梁。作為「植根中國，融通世界」的領先投資銀行，中金將繼續憑借豐富的資本市場經驗和境內外業務的無縫對接，促進中國與「一帶一路」相關國家的跨境資本合作，在國際並購中為境內外企業提供更優質的金融服務。



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