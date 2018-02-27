資本支出潮持續蔓延 更多企業開啟「買買買」模式

摘要：「全球經濟協同增長的效應繼續蔓延，讓我們逐步迎來了全球企業資本支出協同增長的時代。」如今，企業支出的復甦的浪潮已經開始傳導至新興經濟體，而動作最大的要數智能通訊巨頭們所帶動的整條產業鏈。

如今，企業支出的復甦的浪潮已經開始傳導至新興經濟體。

摩根士丹利全球首席經濟學家 Chetan Ahya 表示，「全球經濟協同增長的效應繼續蔓延，讓我們逐步迎來了全球企業資本支出協同增長的時代。」

根據摩根士丹利的一項全球經濟（不包括中國）監測指標顯示，如今全球企業支出水平已經創下 2011 年以來新高。

未來資產環球投資（Mirae Asset Global Investments）的資深投資分析師 Joao Cesar 估算，去年有約 69% 的亞洲企業增加了資本支出，2016 年這一比例僅為 48%。

彭博 Intelligence 數據顯示，預計未來 12 個月全球資本支出增長會達到近 30% 的水平。另外，未來一年歐洲、日本和中國的汽車企業的資本支出預計將分別增長 40%、23% 和 21%。

值得注意的是，這一輪企業資本支出復甦的最大動力來自於智慧型手機和電子產品的升級熱潮。

2017 年，三星資本投資總額達 440 億美元，相比於 2016 年幾乎翻倍，同時也登上了全球企業投資榜榜首。這筆支出主要用於基礎設施投資，包括新建工廠用於生產半導體、顯示屏和其他設備。

根據 S&P Global Market Intelligence 估計，未來三年內，三星的資本支出將達到 1100 億美元。

三星的案例從側面反映出，科技和電信行業公司正在推動全球製造業投資復甦。此外，與蘋果、三星等幾大科技產品巨頭相關的產業鏈公司也都趁此機會加速擴張。

中國台灣三大半導體生產商之一的 Win Semiconductors 計劃今年將資本支出規模大幅增至 70 億新台幣（約合 2.39 億美元），2017 年這一數字為 40 億新台幣。這家公司也是蘋果 iPhone X 面部識別系統的激光組件供應商。

同樣是蘋果供應商的台灣鎧勝此前也宣布，預計 2018 年資本支出高達新台幣 179 億元，是其股本的 5.2 倍。

還有更為誇張的案例，奧地利艾邁斯半導體公司（AMS AG）在 2017 年的資本支出達到了 7.14 億美元，較 2016 年暴增 535%，並預計今年還將支出 6 億美元。這樣驚人的增長主要來自於該公司在新加坡的擴張計劃。

此外，大宗商品價格上漲、財政支出增長以及國內需求會暖等因素的共同作用，也是亞洲企業資本支出升高的動力所在。而資本支出的增加，或將進一步推動全球經濟的協同增長。

美銀美林此前對基金經理做的一份調查顯示，過去兩年中，企業將現金流用於資本支出的意願有所增強：

圖片來自美銀美林

『新聞來源／華爾街見聞』