這可能是金融市場最重要的現象：資產相關性徹底逆轉

摘要：美債和美股的 90 天相關性從 08 年以來一直是負相關，但過去數周卻反向攀升，逼近反轉。美股和美元之間的 6 個月滾動相關性也一改過去四年的正相關，急劇反轉為負相關。分析稱，背後的催化劑主要是出於對通膨的擔憂。

金融市場的其中一個領域似乎出現了轉折點，那就是美國市場的資產相關性。

首先，來看看十年期美國公債殖利率和標普 500 指數，下圖清楚地體現了 1 月底以來兩者的走勢發生了明顯轉變。在公債利率不斷攀升，逼近 3% 之際，這一點令很多投資者感到憂慮：

從 2008 年雷曼危機爆發以來，債券價格和股市指數的 90 天相關性一直呈現出負相關，如今正沖向正相關。確切地說，過去數周以來，股市和債市之間的 90 天相關性指標大幅攀升，目前已逼近零水平：

美銀美林（BofA）三周之前在一份厚達 50 頁的研究報告中提到了攀升的利率和股市之間的關聯。他們得出結論稱，利率走高對於股市而言並非壞事。

歷史數據顯示，從長期角度看，標普 500 指數和十年期美債殖利率之間的長期關聯性呈現出一些有趣的現象。

過去六十四年以來，二者之間體現出一個相對較弱的、並不持續的相關性。在這段時期，二者的相關性指標游離在負 63% 和正 75% 之間。

從 1954 年到 1966 年，標普 500 和十年期美債價格之間的 5 年滾動相關性（綠色線條）為負數。在這時期，通縮心態占了主導地位。股市和債券價格呈現反向走勢，股市和債券殖利率呈現同向走勢。對於通縮的擔憂壓制了債券利率，刺激債券價格走高，同期股價走低。當這種憂慮散去， 債券利率攀升，價格下跌，股市反彈。

而在 1966 年至 2001 年之間，股市和基準美債價格的 5 年滾動相關性反轉為總體正相關。當時通膨是市場的主要擔憂。通膨攀升到太高位置的時候，債券殖利率走高，股市下跌。反之，債券殖利率回落，股市回升。

現在，二者的相關性又反轉了。2001 年，它們又變成了負相關（上圖綠色線條）。

反轉的不只是債市和股市之間的關聯，還有美股和美元之間的 6 個月期滾動相關性，它們之間過去四年一直是正相關（下圖綠色部分），如今急劇反轉為負相關：

為何這些最關鍵的金融資產相關性反轉了呢？貝萊德（Blackrock ）全球資產配置團隊負責人 Russ Koesterich 在公司網站部落格發貼稱：「當利率從特別低的水平上升時，利率和股票一起上漲是正常的。」

他表示，利率和股市之間的關係是非線性的，它取決於利率水平的變化。長期來看，利率和股市本益比是負相關的，從 1954 年以來，十年期公債殖利率每增加 1 個百分點，標普 500 指數本益比大約變動 0.7 個百分點。利率大約可以解釋標普 500 指數本益比變化的 30% 左右。

他還稱，在利率從非常低的水平上升的情況下，「更快的增長被視為積極因素，因為它緩解了經濟衰退和通貨緊縮的擔憂。另外，更快的名義增長也與更快的盈利增長相關聯「儘管如此，如果 10 年期美國公債殖利率向 4% 攀升，則利率與股票估值之間的負面關係將重現。

Bianco Research 認為，這種資產相關性反轉的催化劑主要是出於對通膨的擔憂——由於經濟增長強勁，低失業率和小企業的樂觀情緒，通膨預期持續攀升。美國十年期通膨盈虧平衡率正接近四年最高點。

他們表示，如果通膨擔憂繼續存在，市場可能進入一段兩種資產一致變動的時期。

上月底 CNBC 援引道明證券 (TD Securities) 全球策略部門負責人 Richard Kelly 稱，全球金融資產的傳統相關性已被打破，以至於這種碎片化的形勢已成為投資者的新常態。

今年的債券殖利率再次攀升，原因是人們對升息的預期和通膨的上升。但股市也在上漲，這意味著債券殖利率與股市之間通常的負相關正在變得模糊。

他稱：「它們之間的相關性會繼續出現某種程度的崩潰，或者可能不像以往那樣穩定。」

同時，他也發現:「我們可以在美元和大宗商品市場看到同樣的情況，它們之間的相關性也不像過去那樣明顯了。」花旗去年 3 月曾表示，美元走強與大宗商品價格之間的反向關係消失了。

『新聞來源／華爾街見聞』