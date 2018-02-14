美股有點「瘋瘋的」 專家：令人聯想到2008年金融海嘯前夕

歷經上週暴跌後，美股連續 3 天收高，震盪似乎暫告平息；不過，金融諮詢公司 Embark Group 投資長 Peter Toogood 示警，市場「瘋瘋的」(nuts)，令人聯想到 2008 年金融海嘯前夕。

Toogood 表示，股市看起來並不健康，在上週的拋售潮結束後，仍有許多投資人大買股票，這是值得憂心的現象，「坦白講，沒什麼能買的。」

美股「連 3 漲」，週二道瓊工業平均指數收漲 39.18 點 (0.16%)，至 24,640.45 點；標普 500 指數收漲 6.94 點 (0.26%)，至 2,662.94 點；那斯達克綜合指數收漲 31.55 點 (0.45%)，至 7,013.51 點。

2017 年，標普 500 指數大漲 16%，泛歐 Stoxx 600 指數漲約 7%；就當前狀況來看，即便之前出現劇烈波動，投資人仍充滿信心，過去幾年來的量化寬鬆 (QE) 政策，讓股市受益不少。

然而，在經濟明顯改善的情況下，各國央行正逐步走向量化緊縮 (QT)，美國聯準會預期，2018 年至少升息 3 次；利率攀升將墊高企業借貸成本，最終恐使這些公司的股票，失去吸引力。

Toogood 說，美股重挫後，投資人依舊大買股票，這和 2008 年金融海嘯前夕非常相似，「市場『瘋瘋的』」。

但也有人抱持與 Toogood 相左的看法。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師在報告中指出，儘管上禮拜出現拋售潮，股票還是有機會自當前水平，上漲逾 14%。

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 宣稱，標普 500 指數可望在 2018 年中，達到 3,000 點的「牛市」目標。