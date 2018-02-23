天量美債發售周：7年期美債需求疲軟、得標利率創逾六年新高

摘要：周四美國財政部拍賣 290 億美元 7 年期公債，得標利率創逾六年新高，其認購倍數創約三個月新低。此前分析師擔心，本周美國天量標售公債可能讓 10 年期美債殖利率升破 3% 的紅線，引發風險資產重新定價。

最新一輪公債拍賣結果顯示，7 年期美國公債需求明顯疲軟。

當地時間 22 日本周四，美國財政部以 2.839% 的利率拍賣 290 億美元 7 年期公債，這一得標利率創 2011 年 3 月以來新高，也高於 2.832% 的招標利率。

不但招標利率創逾六年新高，這批 7 年期美國公債的需求還明顯疲軟，其 2.49 的認購倍數創去年 11 月以來新低，前次倍數為 2.73，低於前六次標售的認購倍數均值 2.53。此次標售的間接購買人從 78.1% 降至 62.3%，低於 66.6-66.7% 的均值，直接購買人從 10.2% 升至 15.6%。

在財政部完成標債後，美國公債價格下行，殖利率曲線趨平。

7 年期公債殖利率上揚 0.8 個基點，短線最高觸及 2.837%，日內整體跌幅收窄至 2.0 個基點。3 年和 30 年美債利差收窄 0.5 個基點。

本周，美國公債拍賣規模創下 2500 億美元的天量。多位分析師由此預計，10 年期美債殖利率或在本周衝破 3% 的「紅線」，這將是 2013 年 12 月以來首次突破這一高位。

在此之前，美國財政部分別於本周二和周三完成了兩輪公債拍賣，幾隻債券的標售成本均創新高。

本周二美國財政部標售了總計 1790 億美元的公債。其中，三個月和六個月債的規模分別為 510 億美元和 450 億美元，為有史以來最大規模，2 年期公債規模 280 億美元，還有 550 億美元的四周票據。

3 個月期和 6 個月期債券的標售成本遠高於上周，中標殖利率分別較上周高了 6 個基點和 3.5 個基點，實際發售成本都是 2008 年以來最高。兩年期定息債券的中標利率為 2.255%，同樣創出 2008 年 8 月以來新高。

本周三美國財政部以 2.658% 的利率標售了 350 億美元的 5 年公債，中標利率創下 2009 年 12 月來最高。

上周美國強勁的通膨數據公布後，令投資者擔憂聯準會將激進升息，美債殖利率大幅攀升。此外，美國參議院通過的預算法案將大幅提高財政支出，也是美國公債最近連續下挫的一個重要原因。

此前美國參議院通過預算協議，大幅增加未來兩年聯邦支出 3000 億美元，這意味著美國政府今年將借債超過 1 兆美元，這樣代表着在全球股債市場面臨拋售潮的時候，美國政府借債將更加困難。

CrossBorder Capital 的分析師評論稱，10 年期美債殖利率如果在本周超過 3%，今年有望上測 3.5%，會對整體市場產生漣漪效應，帶來一系列風險資產的重新定價。去年市場享受的「金髮姑娘」狀態紅利將不復存在。

本周四，10 年期美國公債殖利率跌落 2.95% 以上的前一日所創四年高位，截至發文處於 2.92% 下方。

『新聞來源／華爾街見聞』