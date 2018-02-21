美股拋售潮再現？專家：「第3波」市場調整將至

經濟諮詢公司 longview economics 執行長 Chris Watling 週三 (21 日) 表示，近期全球股市大幅回落、波動的現象，尚未結束，「第 3 波 (third wave) 市場調整，即將到來。」

Watling 在接受 CNBC 採訪時指出，有些人覺得，1 波大拋售後，市場調整就結束了；但從歷史經驗來看，通常會以「3 波」形式發生。

道瓊工業指數在 1 月 26 日，創下歷史新高，之後便反轉向下，這是「第 1 波」拋售；接下來，美股回穩，標普 500 指數上漲 6%，創 2011 年以來最佳 1 週表現，這是「第 2 波」反彈；接著，「第 3 波」拋售將至，可能會出現新低點。

Watling 說，1 月底的拋售潮，已讓市場意識到，「近 2 年來幾乎是直線上漲，且充斥自滿情緒，每個人都在談論『健康的市場調整』。」

Watling 強調，「第 3 波」通常是關鍵，「未來幾週，可能會有更多的下行風險。」

除 Watling 外，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師 Andrew Sheets 也在最新報告中表示，1 月底至 2 月初的下挫，「只是開胃菜，而不是主菜。」

金融諮詢公司 Embark Group 投資長 Peter Toogood 亦示警，市場「瘋瘋的」(nuts)，令人聯想到 2008 年金融海嘯前夕。

橋水基金 (Bridgewater) 聯合首席投資長 Bob Prince 甚至直言，全球市場將持續震盪，「恐再度出現大暴跌 (big shakeout) 」。