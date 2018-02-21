小摩：美股暫時性修正 為A股提供吸引力切入點

中國春節放假期間海外市場走勢不錯，美國股市上周大幅反彈，道瓊工業平均指數上周漲幅達 4.25%，收復 25000 點大關。歐洲 3 大股市上周漲幅也在 3% 左右。香港恒生指數大年夜只交易半天，卻上漲了 1.97%，但昨 (20) 日開紅盤後，因匯控業續遜預期，由升轉跌 241 點，收報 30873 點。日本股市昨天表現不錯，日經 225 指數上漲 1.97%。

週邊市場的良好表現，令人對節後狗年股市充滿期待。彭博社 21 日援引摩根大通指出，美國市場走勢引發的暫時性修正，為中國股市提供了一個具有吸引力的切入點。包括朱海斌內的摩根大通分析師認為，全球經濟增長依然強勁，中國經濟活穩定。

摩根大通將消費品必需品評級由「中性」上調為「增持」，因為 CPI 通膨率將上升，今年平均約為 2.5%，2017 年為 1.6%。對銀行、保險、互聯網和電子商務、醫療保健和環保等行業仍維持「增持」。

實際上，2015 年以來的 3 年，春節後首個交易日都是下跌的，不過，連續 3 年的下跌可能使得今年否極泰來。據《新民晚報》20 日報導，由於雞年尾巴 A 股市場大幅下跌，很多股票具備投資價值，加上春節期間週邊市場企穩，因此，狗年股市開門紅是值得期待的。

但值得留意的是，狗年即將實施一系列防範金融的措施，例如：股權質押新規 3 月份正式實施，根據新規，單檔 A 股股票整體質押比例不得超過 50%，大股東借助股權質押大放槓桿的日子可能一去不復返。

另外，2017 年 11 月 17 日，央行等 5 部委聯合發布《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見 (徵求意見稿)》，雖然目前還未正式發佈，但這個資管新規狗年裡實施是大概率的事情。資管新規將打破剛性兌付，對理財市場產生較大影響。

從股市來看，最近一年裡出現一部分藍籌股漲，大部分股票下跌的新格局，選股難度越來越大，於是，一些投資者選擇購買基金，不失為是一種簡單的投資方式，其實指數基金也是不錯的選擇。另外，去年底以來轉債市場大擴容，目前有 50 多檔，可選擇品種較多，這是可攻可守風險可控的品種。

過去 10 年，春節後報喜的概率超過 8 成。至於今年節後行情如何？根據東方財富網的調查顯示，有 41.7% 的股民認為今年 A 股行情有望上漲；34.4% 的股民表示行情將會下跌；還有 23.8% 的股民覺得行情會維持震盪。顯見儘管近期 A 股不盡如人意，但股民對於後市依然充滿期待。

從行業來看，東方財富 Choice 資料顯示，過去 5 年，各行業也呈現普漲的態勢。電子行業是各行業中表現最好的，過去 5 年節後 5 日漲跌幅均值為 3.89%。另外，綜合行業的表現與電子行業相當，過去 5 年節後 5 日漲跌幅均值則為 3.83%。相反，金融服務和採掘在過去 5 年則表現較差，過去 5 年節後 5 日漲跌幅均值分別為 - 1.17% 和 - 0.69%。

而今年節後被股民看好的類股有哪些？調查顯示，有 21.3% 股民看好大金融板塊；35.7% 的股民對中小創抱有很高的期望；周期股和消費股的支持率較低，分別為 14.2%、13.1%；還有 15.7% 的股民偏好其它個股。

從投票結果來看，儘管股民對看好個股類型意見不一，但較為集中的選擇是中小創板塊。