A股誕生史上最熊次新股 養元飲品掛牌次日瞬間跌停

A 股昨 (13) 日誕生史上「最熊次新股」，養元飲品 (603156-CN) 週一 (12 日) 掛牌，昨 (13) 日即告跌停，創下新股最快跌停紀錄。

養元飲品在中國植物蛋白飲料行業中產銷量排名第 1，其發行價高達 78.73 元 (人民幣，下同)，為 2015 年 11 月 IPO 重啟之後的第 2 高價股，僅次於首次發行價達 88.67 元的億聯網絡 (300628-CN)。

養元飲品上市之路一波三折，2011 年，養元飲品首次向證監會提交 IPO 申請，然而，在上會前夕，因「尚有相關事項需要進一步落實 」，中證監發審委取消了對養元飲品的審核，隨後養元飲品多次申請上市 A 股均未果。

2017 年 10 月，養元飲品再向 A 股遞交申請書，不過在 2017 年 11 月 10 日被暫緩表決。被暫緩表決時隔 1 個月後，2017 年 12 月 12 日養元飲品終於成功通過審核。

周一 (12 日) 上市首日，養元飲品上漲 44%。不過好景不長，昨日早盤該股小幅低開 0.34%，開盤 1 分鐘內更是直線下殺，股價瞬間暴跌逾 8%，之後歷經數波震盪，10 點過後直接封死跌停板，收盤下跌 10%，股價報 102.03 元，當日換手率高達 18%。

香港《文匯報》引述業內人士直言說，以目前的 IPO 發行節奏，新股不再如此稀缺，一些不具備核心競爭力的次新股，容易被資金拋棄。

即便養元飲品昨日跌停，但最新總市值仍錄得 549 億元，在食品飲料板塊中，除去貴州茅台 (600519-CN) 等白酒類企業，僅有伊利股份 (600887-CN)、海天味業(603288-CN)、雙匯發展(000895-CN) 的總市值超過 500 億元。

受養元飲品連累，昨日 A 股次新股板塊整體表現不佳，逆勢收跌近 1%。但滬深大市周一止跌反彈後，昨日表現頗為亢奮，在房地產、銀行、保險、券商等權重股帶動下，滬綜指一度站上 3200 點大關，但因臨近春節假期，投資者趨保守，之後衝高回落，升幅收窄。

截至 13 日收盤，滬綜指報 3184 點，漲 30 點或 0.98%；深成指報 10362 點，漲 70 點，或 0.69%；創業板指報 1648 點，漲 0.51 點或 0.03%。惟交投並不活躍，兩市僅成交 3471 億元。保險板塊大漲近 3%，旅遊、房地產板塊升逾 1%。