傳中央口頭救市 A股反彈 分析：安撫人心而已

傳中央為針對上周 A 股暴跌，有可能再「暴力救市」。外電引述消息人士指出，中國證監會及相關監管部門針對證券商及投資機構窗口指導 (即口頭通知)，支持股票市場穩定。在中央出手傳聞下，上證指數和深證成指昨 (12) 日分別上漲 0.78% 及 2.9%。

但分析人士表示，大股東增持旨在安撫人心，不會改變大盤中長期趨勢；節前交易清淡，大盤反彈力度較為有限。

彭博社引述知情人士稱，中國證監會及相關監管部門鼓勵上市公司大股東或控股股東增持股票；要求一些證券商提供上周的交易總結和對本周交易的預判和計劃；還敦促一些基金限制賣盤，不要出現淨賣出等。

證監會雖然看來沒有「發聲」，實際已經「出手」，因不少公司陸續承諾增持股份，大股東增持自家股份，對提升投資者信心起積極作用。《上海證券報》引述中證中小投資者服務中心指，1 月底以來，已有 110 家上市公司公布增持股份，涉及 33 億元人民幣。

受到消息刺激，加上外圍股市表現回穩，A 股市場昨日普遍表現向好。上證綜指、深證成指昨日更全日反彈 0.78%、2.91%，分別報 3154 點及 10291 點；滬深 300 指數收報 3890 點，揚升 1.29%；創業板指數亦飈升 3.49%。不過兩地股市成交額跌至只有 3497 億元 (人民幣，下同)，較上日萎縮近 3 成。深圳創業板更創下去年 7 月以來最大升幅，大升 3.5%。

投資者主要追捧家電、旅遊、傳媒、科技、農業及醫藥股。當中個別科技股用友網絡 (600588-CN) 及農業股農發種業 (600313-CN) 更漲停板。反之，內銀股、保險股、證券股及資源股則跌。中信銀行 (601988-CN) 及交通銀行 (601328-CN) 跌逾 2%，跌幅遠大於在香港上市的 H 股。

滬深兩市 3053 檔上漲，僅 171 檔下跌，多檔股東增持股上升。不計算 ST 股和未股改股兩市約 80 檔個股漲停。

《星島日報》報導，中央大力救市並非第一次，兩年前 A 股暴跌時亦曾「出手」。當時公安部更進駐中證監調查「惡意」做空，為 A 股逾 20 年來首次出現，令投資者不敢出貨。

2015 年 7 月，公安部於網站公布，將部署全國公安機關打擊證券期貨違法犯罪活動，調查惡意賣空股票與股指期貨。同時公安部將查股民 6 月以來所有成交紀錄，當時曾傳出如有做空，可能將以危害國家金融安全入罪。更有部分網上言論指，在公安部發出警示後，如散戶仍沽出股票，可能成為重點調查對象或遭拘留，嚇得散戶不敢出貨。

不過，群益證券分析師李彬認為，公司股東增持對大盤有正面影響，但不會是決定性因素。此舉旨在維護股價，避免讓質押出去的股權被平倉或是面臨跌至平倉線的風險。

新時代證券研發中心研究總監劉光桓表示，增持旨在安撫人心，不會改變大盤中長期趨勢。

展望後市，香港《文匯報》引述首創證券高級投資顧問張彥蕓指，節前投資者交易意願較淡，反彈行情缺乏成交量和增量資金的配合，場內存量資金選擇集中進入中小盤股博取反彈行情。

巨豐投顧認為，目前金融板塊以及周期性資源股還有調整空間，相比起藍籌，中小創市場呈現出另一番景象，尤其是創業板中的創藍籌股有補漲行情。