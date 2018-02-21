港股升幅擴大至300點 匯控(00005-HK)復勇

港股今日出現反彈，大市高開177點後，在兩大重磅股匯豐控股(00005-HK)及騰訊控股(00700-HK)帶動下，大市升幅擴大。恆生指數最新報31174點，升300點；國企指數最新報12579點，升183點。
昨日表現低迷的匯控(00005-HK)今早復勇，最新報81.95元，升1.2%，旗下的恆生銀行(00011-HK)最新報191.5元，升1.2%。其他銀行股方面，中銀香港(02388-HK)最新報39.05元，升0.4%，將於明日公布業績的東亞銀行(00023-HK)最新報33.25元，跌0.2%。
騰訊今日表現不俗，最新報452.2元，升1.4%，其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報5.96元，無升跌，眾安在線(06060-HK)最新報67.3元，升0.7%，雷蛇(01337-HK)最新報3.04元，升1.3%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.47元，升1.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7元，升1.7%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.37元，升1.4%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報86.5元，升1.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.45元，升1.5%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報37.75元，升1.3%。
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