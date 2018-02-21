【港股解碼】安信信托：年報業績亮眼，受證金三季度連續增持

作爲最早一批的金融類上市公司--安信信托（600816-CN）于2018年2月8日發布了2017年年度報告。證金公司在2017年大舉增持安信信托，持股比例上調至3.68%，更爲亮眼的是，證金公司已經連續三個季度增持安信信托。作爲證金增持的首只披露年報的股票，安信信托2017年又有哪些亮眼的表現呢？

信托業務爲主，固有業務並駕齊驅

首先簡單了解一下安信信托股份有限公司，主要從事受托經營資金信托業務、受托經營動産與不動産以及其它財産的信托業務、受托經營投資基金業務。另外公司作爲投資基金或者基金管理公司的發起人亦從事投資基金業務、受托經營公益信托、經營企業資産的重組、並購以及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業務。

公司目前主要經營兩大業務，即固有業務以及信托業務。其中固有業務主要指信托公司運用自有資本開展的業務，包括固有資金存貸款及投資業務。而信托業務方面，安信信托即爲受托人，按照客戶即委托人的意願以公司的名義對對受托的貨幣資金或其他財産進行管理或處分，並從中收取手續費的業務。

公允價值大幅虧損？

了解公司的主要業務後，我們不妨來看看2017年兩大業務收益發生了哪些變化呢？

固有業務主要收入來源于利息淨收入以及投資收益兩項，通過對比2015年至2017年年度收入變化，其中，利息淨收入近三年呈現逐年走低的態勢，而投資收益則在2017年有相對較大幅度的提升，相比2016年，2017年投資收益同比大幅上升180.45%。

固有業務的兩項收益總額2015年至2017年分別爲4.56億元、4.57億萬元、9.11億元，雖然收益分項有增有減，但總體來看，固有業務總收入呈現正增長態勢，這受益于公司充足的資金源，安信信托經曆兩次資本市場的在融資後，資金狀況較爲良好，固有業務資産流動性也有了較大幅度增長。

作爲具有衡量價值部分的公允價值變動2017年並不理想，2015年以及2016年兩項均爲正收益，而2017年公允價值變動虧損5.98億元。主要受三方面因素影響，首先是會計估值技術變更的影響，對于那些具有限售條件的上市權益工具投資，其浮動虧損相比原估值方法增加 1億元。其次受會計核算的影響，其中有1.56億元的虧損如今劃分爲“投資收益”部分，投資收益爲增加1.56億元收益，在“公允價值變動收益”科目則顯示爲虧損1.56億。最後，則是影響因素最大的一項因素，即受資本市場股價下跌的影響，公允價值産生浮動虧損。雖然當前有浮動虧損，不過市場的不確定性和波動性不能作爲衡量公司業績的決定因素，此項爲參考項，公司亦做出相應對策，如加強金融資産的投資管理，提升固有業務資産的抗風險能力。

業績整體提升，信托業務表現亮眼

信托業務主要收入體現在手續費及傭金收入部分，通過對比2015年、2016年、2017年三年來的淨收入變化，顯而易見的是手續費及傭金淨收入逐年呈現遞增態勢，2016年相比2015年同比上升94.85%，而2017年相比2016年，同比上升16.9%。

盡管2017年的上升幅度沒有2016年的上升幅度大，但持續走高的趨勢確實十分亮眼。對該公司兩項業務對比，不難發現的是，信托業務收益明顯高于固有業務收益，這也符合了公司的定位及發展戰略，即安信信托回歸信托本源的基本定位，信托業務目前收入占公司收入的主導地位，占營業收入的94%。同時，信托主動管理類業務上升，至 2017 年末安信信托的信托資産總額 2,325.51 億元，這也表明了安信信托的主動管理能力有所提升。

安信信托在年報中指出將結合國內外經濟金融環境的變化，調整信托資産結構，優化信托資産運用方式和資産投向，提升主動管理能力，實現信托業務平穩、可持續發展。另一方面，在保障自有資金流動性的前提下，公司通過財務投資、參股等方式增加交易性金融資産及金融類長期股權投資，各金融資源之間有望實現戰略協同，促進共同發展。

總體來說，安信信托在2017年的表現較爲亮眼。隨著年後交易日的即將到來，大盤環境興許有轉暖之勢，不知安信信托能否在股價上也有相應較爲良好的表現。

作者：王潤萍

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