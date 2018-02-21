〈台股狗年開紅盤〉晶電站回50元大關 強勢領軍LED族群上攻

台股今 (21) 日狗年開紅盤，盤中指數最高大漲近 300 點，LED 族群也在晶粒廠晶電 (2448-TW) 一度大漲 7% 領軍下強勢上攻，族群盤中漲幅約在 2% 至 6% 間，表現相當亮眼，除晶電大漲並站回 50 元大關外，隆達 (3698-TW)、光寶科 (2301-TW) 也有超過 5% 的漲幅。

晶電 1 月營收受到淡季影響，月減 8.59% 達 18.76 億元，但以淡季來說，晶電表示，今年 1 月為表現相對不錯的月份，雖藍光需求弱，但四元產品出貨相當不錯。

晶電表示，2 月剛好為農曆春節、工作天數短，但目前看來訂單狀況佳，與 1 月表現相近，法人認為，在淡季效應退去後，晶電營收可望從 3 月起走高。

展望今年，國內 LED 廠除朝高附加價值產品發展外，也相繼投入 Mini LED 與 VCSEL 等新技術領域，看好在新技術商機帶動下，今年產業市況將優於去年，除晶電、億光 (2393-TW) 與隆達外，榮創 (3437-TW) 也將目標瞄準 Mini LED 電視背光應用市場，而宏齊 (6168-TW) 的 Mini LED 技術研發則處於最後階段，預計最快會在第 2 季出貨。

晶電當日連續線圖



